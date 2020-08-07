Первый в Москве зиплайн открыли на Воробьёвых горах. Трассу протестировал вице-мэр Ликсутов — видео

На Воробьёвых горах в столице прошло официальное открытие Skypark Moscow. Зиплайн для любителей экстрима связывает смотровую площадку и спортивный кластер "Лужники". Его пропускная способность — от 40 до 60 человек в час.

Длина воздушной трассы составляет 700 метров с перепадом 50 метров, подобная трасса в Сочи короче на несколько метров. Аттракцион может развивать скорость до 60 км/час и позволяет совершить "полёт над Москвой-рекой" с одного берега на другой за максимально короткое время — примерно одну минуту.

— Сегодня у нас открывается ещё один этап в развитии Воробьёвых гор. Очень здорово, что это мероприятие и транспортное, и спортивное, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на открытии зиплайна.

Вице-мэр, опробовавший трассу, отметил, что объект получил все необходимые разрешения и сертификацию госорганов, прошёл проверку на безопасность.