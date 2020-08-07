Крупнейший в России цветной алмаз добыли на севере Якутии

На месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыт кристалл весом 236 каратов, что делает его самым крупным цветным самородком из когда-либо добытых в России, сообщает компания "Алроса".

— Алмаз имеет размеры: 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет, — информирует компания.

Отмечается, что самородок поступил в Единую сбытовую организацию "Алроса" в Москве, где его оценкой займутся специалисты. После этого предстоит решить, что делать с алмазом. Варианта всего два: либо отдать на огранку российским мастерам, либо продать в неогранённом виде.

— Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества, — рассказал директор филиала "Бриллианты Алроса" Павел Винихин.