"Норникель" опроверг сообщения о несанкционированном сбросе воды на руднике "Октябрьский"

Информация о несанкционированном сбросе воды на руднике "Октябрьский" в Норильске не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Норникеля".
— Зафиксированный на видео поток воды является зарегистрированным выпуском № 170, через который осуществляется сброс шахтных вод рудника "Октябрьский" после их отстаивания в баках-накопителях, — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания получила разрешительную документацию для осуществления сброса.
Напомним, ранее в Сети активисты сообщили о сбросе сточных вод на руднике "Норникеля" и даже опубликовали якобы кадры происшествия. Прокуратура Красноярского края после появления этой информации организовала проверку. Сейчас на месте находятся прокурор города Норильска, представители Росприроднадзора и правоохранительных органов.