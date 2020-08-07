"Норникель" опроверг сообщения о несанкционированном сбросе воды на руднике "Октябрьский"

Информация о несанкционированном сбросе воды на руднике "Октябрьский" в Норильске не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Норникеля".

— Зафиксированный на видео поток воды является зарегистрированным выпуском № 170, через который осуществляется сброс шахтных вод рудника "Октябрьский" после их отстаивания в баках-накопителях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания получила разрешительную документацию для осуществления сброса.