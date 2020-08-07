"Полвека — с тобой! Полвека — люблю!" Сын Ротару поздравил певицу с днём рождения

Народной артистке СССР, эстрадной певице и актрисе Софии Ротару сегодня исполнилось 73 года. С днём рождения её трогательно поздравил сын Руслан, разместив фото со звёздной мамой в "Инстаграме". Ротару поблагодарила наследника лаконичным комментарием из трёх сердец.

— Полвека — с тобой! Полвека — люблю! С днём рождения, ма! — написал единственный ребёнок артистки под снимком.

Сыну Ротару 24 августа исполнится 50 лет. Сама певица из-за ошибки паспортистки, записавшей не ту дату, празднует день рождения дважды — 7 и 9 августа.

Ранее Ротару показала подписчикам фото крупным планом без макияжа.