"Полвека — с тобой! Полвека — люблю!" Сын Ротару поздравил певицу с днём рождения

Народной артистке СССР, эстрадной певице и актрисе Софии Ротару сегодня исполнилось 73 года. С днём рождения её трогательно поздравил сын Руслан, разместив фото со звёздной мамой в "Инстаграме". Ротару поблагодарила наследника лаконичным комментарием из трёх сердец.
— Полвека — с тобой! Полвека — люблю! С днём рождения, ма! — написал единственный ребёнок артистки под снимком.
Сыну Ротару 24 августа исполнится 50 лет. Сама певица из-за ошибки паспортистки, записавшей не ту дату, празднует день рождения дважды — 7 и 9 августа.
"Если у тебя поёт Ротару, ты на коне". Промоутер рассказал о гонорарах певицыГендиректор компании по организации мероприятий отметил, что во многом увеличению доходов артистов поспособствовала элита 2000-х.
Ранее Ротару показала подписчикам фото крупным планом без макияжа.
София Ротару — советская, российская, украинская и молдавская легенда эстрады. В репертуаре "буковинского соловья", как артистку с любовью называли земляки, — более 500 композиций на 12 языках. Подробнее о биографии и личной жизни певицы читайте на сайте uznayvse.ru.