Только мыши не будут скучать. Главный кот британского МИД ушёл в отпуск и не вернулся

Главный кот-мышелов МИД Великобритании отправился на засуженный отдых после четырёх лет верной службы, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Хозяйка осталась в шоке, когда увидела, что её кот стал приносить домой вместо птиц и мышейУсатый оказался настоящим коллекционером.
— Эту новость мы узнали из его письма. Благодарим нашего четвероногого коллегу за верную службу и желаем успехов во всех начинаниях, будь то новое назначение или ловля мышей, — пишет посольство Британии в РФ.
В официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства отмечается, что Палмерстон во время пандемии коронавируса был "вынужден работать из дома". Четвероногий сполна оценил жизнь за городом и решил уйти в отставку. Теперь он будет жить в загородном доме одного из сотрудников посольства.
Ранее во время онлайн-трансляции члена парламента Шотландии от партии Ochil & South Perthshire Джона Николсона перед камерой прошёл его кот, который, видимо, решил похвастаться своим пушистым хвостом. Видео рассмешило пользователей Сети и принесло коту большую популярность.