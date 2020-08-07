Только мыши не будут скучать. Главный кот британского МИД ушёл в отпуск и не вернулся

Главный кот-мышелов МИД Великобритании отправился на засуженный отдых после четырёх лет верной службы, сообщается на странице ведомства в Facebook.

— Эту новость мы узнали из его письма. Благодарим нашего четвероногого коллегу за верную службу и желаем успехов во всех начинаниях, будь то новое назначение или ловля мышей, — пишет посольство Британии в РФ.

В официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства отмечается, что Палмерстон во время пандемии коронавируса был "вынужден работать из дома". Четвероногий сполна оценил жизнь за городом и решил уйти в отставку. Теперь он будет жить в загородном доме одного из сотрудников посольства.