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Только мыши не будут скучать. Главный кот британского МИД ушёл в отпуск и не вернулся

Четвероногому приглянулся дом, куда он переехал "работать на удалёнке" из-за коронавируса.

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Фото © Twitter / Palmerston

Главный кот-мышелов МИД Великобритании отправился на засуженный отдых после четырёх лет верной службы, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Хозяйка осталась в шоке, когда увидела, что её кот стал приносить домой вместо птиц и мышей

Усатый оказался настоящим коллекционером.

— Эту новость мы узнали из его письма. Благодарим нашего четвероногого коллегу за верную службу и желаем успехов во всех начинаниях, будь то новое назначение или ловля мышей, — пишет посольство Британии в РФ.

В официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства отмечается, что Палмерстон во время пандемии коронавируса был "вынужден работать из дома". Четвероногий сполна оценил жизнь за городом и решил уйти в отставку. Теперь он будет жить в загородном доме одного из сотрудников посольства.

Ранее во время онлайн-трансляции члена парламента Шотландии от партии Ochil & South Perthshire Джона Николсона перед камерой прошёл его кот, который, видимо, решил похвастаться своим пушистым хвостом. Видео рассмешило пользователей Сети и принесло коту большую популярность.

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