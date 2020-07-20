Политик выступал на онлайн-заседании, когда кот с пушистым хвостом перетянул всё внимание на себя

Джон Николсон, член парламента от партии Ochil & South Perthshire, вёл речь о преимуществах размещения субтитров на детском телевидении, когда вдруг его внезапно прервал хвост домашнего кота, неожиданно влезший в кадр. Через несколько секунд все участники онлайн-совещания уже едва могли сдержать смех, а раскрасневшемуся мужчине пришлось просить прощения.

Кот по кличке Роджо появился в кадре всего на 15 секунд. Но шикарный хвост малыша обеспечил ему место в зале славы самых смешных и эффектных Zoom-фейлов за всю историю пандемии 2020 года. Конечно, всем новым фанатам котейки стало интересно, как же он выглядит. Хозяин тут же отправился в "Твиттер", чтобы ответить на этот вопрос.