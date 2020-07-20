Политик выступал на онлайн-заседании, когда кот с пушистым хвостом перетянул всё внимание на себя

Джон Николсон, член парламента от партии Ochil & South Perthshire, вёл речь о преимуществах размещения субтитров на детском телевидении, когда вдруг его внезапно прервал хвост домашнего кота, неожиданно влезший в кадр. Через несколько секунд все участники онлайн-совещания уже едва могли сдержать смех, а раскрасневшемуся мужчине пришлось просить прощения.
Видео © YouTube / Global News
Кот по кличке Роджо появился в кадре всего на 15 секунд. Но шикарный хвост малыша обеспечил ему место в зале славы самых смешных и эффектных Zoom-фейлов за всю историю пандемии 2020 года. Конечно, всем новым фанатам котейки стало интересно, как же он выглядит. Хозяин тут же отправился в "Твиттер", чтобы ответить на этот вопрос.
Роджо отдыхает
Фото © Twitter / MrJohnNicolson
В комментариях пользователи соцсети сразу начали писать новой мохнатой интернет-звезде признания в любви и просто комплименты. Конечно, один другого лучше.
Хорошо, но должен отметить: у этого кота великолепный хвост, и он точно знает, где и когда появится
CrippledCyclist
Я уверена, Роджо поднял свой хвост с одним-единственным вопросом... "Где мой тунец?"
thetreezz
Он чертовски прекрасен!
maisiethetortie
WOW-animals
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