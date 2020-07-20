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Политик выступал на онлайн-заседании, когда кот с пушистым хвостом перетянул всё внимание на себя

Член шотландского парламента в одночасье стал звездой Интернета, и всё благодаря коту. Красавец решил похвастаться своим мохнатым хвостом прямо во время выступления хозяина на онлайн-заседании.

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Кадр из видео © YouTube / Global News

Джон Николсон, член парламента от партии Ochil & South Perthshire, вёл речь о преимуществах размещения субтитров на детском телевидении, когда вдруг его внезапно прервал хвост домашнего кота, неожиданно влезший в кадр. Через несколько секунд все участники онлайн-совещания уже едва могли сдержать смех, а раскрасневшемуся мужчине пришлось просить прощения.

Видео © YouTube / Global News

Кот по кличке Роджо появился в кадре всего на 15 секунд. Но шикарный хвост малыша обеспечил ему место в зале славы самых смешных и эффектных Zoom-фейлов за всю историю пандемии 2020 года. Конечно, всем новым фанатам котейки стало интересно, как же он выглядит. Хозяин тут же отправился в "Твиттер", чтобы ответить на этот вопрос.

Роджо отдыхает

MrJohnNicolson

Фото © Twitter / MrJohnNicolson

В комментариях пользователи соцсети сразу начали писать новой мохнатой интернет-звезде признания в любви и просто комплименты. Конечно, один другого лучше.

Хорошо, но должен отметить: у этого кота великолепный хвост, и он точно знает, где и когда появится

CrippledCyclist

Я уверена, Роджо поднял свой хвост с одним-единственным вопросом... "Где мой тунец?"

thetreezz

Он чертовски прекрасен!

maisiethetortie

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