Суд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко — с 13 лет до 12 лет и 6 месяцев.

— Суд постановил приговор изменить, исключить из обвинения признак "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору", наказание смягчить, — цитирует РИА "Новости" решение.

Напомним, арест Захарченко вызвал большой резонанс. На момент задержания в 2016 году он был врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, а дома у него нашли порядка 8,5 млрд рублей.

10 июня Захарченко был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным по одному эпизоду взяточничества и в воспрепятствовании расследованию.