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В России растёт популярность операций по увеличению груди. Но это помогает лишь в поиске коротких романов

Также девушки часто обращаются к хирургам, чтобы скорректировать размеры ягодиц.

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За последние десять лет в России количество обращений к пластическим хирургам для увеличения груди выросло в три раза. Об этом News.ru рассказала управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник.

10–15 лет назад после операции по увеличению груди надолго оставалось большое количество заметных швов, которые болели. Сейчас же через месяц после вмешательства никто не поймёт, что оно вообще было, — поделилась Дельник.

По её словам, чаще всего женщины увеличивают бюст на два размера, так как мода на неестественность осталась в прошлом. Также она отметила, что большой размер груди у хрупкой, маленькой девушки вызовет проблемы с позвоночником.

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По словам актрисы, она долго не осмеливалась рассказать о своём решении маме.

В свою очередь, пластический хирург Александр Соколов отметил, что у россиянок стали популярны операции по увеличению ягодиц. Особенно пользуется спросом процедура липоскульптурирования — создание красивых форм с удалением жира из проблемных зон. При этом психологи отмечают, что размер груди и ягодиц имеет второстепенное значение для людей, ищущих партнёра для серьёзных отношений, а вот для кратковременного романа эти параметры выходят на первый план.

Напомним, ранее врач рассказал о новых трендах пластической хирургии. Огромные губы и скулы тоже уходят в прошлое. Доктора больше не пользуются теми гелями, которые применялись 20–30 лет назад. На первом месте по популярности у россиянок по-прежнему остаётся ринопластика.

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