В России растёт популярность операций по увеличению груди. Но это помогает лишь в поиске коротких романов

За последние десять лет в России количество обращений к пластическим хирургам для увеличения груди выросло в три раза. Об этом News.ru рассказала управляющий директор Института пластической хирургии в Москве Ксения Дельник.

— 10–15 лет назад после операции по увеличению груди надолго оставалось большое количество заметных швов, которые болели. Сейчас же через месяц после вмешательства никто не поймёт, что оно вообще было, — поделилась Дельник.

По её словам, чаще всего женщины увеличивают бюст на два размера, так как мода на неестественность осталась в прошлом. Также она отметила, что большой размер груди у хрупкой, маленькой девушки вызовет проблемы с позвоночником.

В свою очередь, пластический хирург Александр Соколов отметил, что у россиянок стали популярны операции по увеличению ягодиц. Особенно пользуется спросом процедура липоскульптурирования — создание красивых форм с удалением жира из проблемных зон. При этом психологи отмечают, что размер груди и ягодиц имеет второстепенное значение для людей, ищущих партнёра для серьёзных отношений, а вот для кратковременного романа эти параметры выходят на первый план.