"Очень нравится загорать". Стаи стрекоз атаковали пляжи Анапы — видео

Россияне, отправившиеся в отпуск в Анапу и на курорт Сукко, жалуются на стаи стрекоз, которые заполонили местные пляжи. Видео публикует паблик "Типичный Краснодар" в "Инстаграме".

Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко объяснил, что в таком нашествии насекомых нет ничего необычного. По его словам, чаще всего они появляются в конце июля и начале августа.

— В том, что стрекоз больше на побережье, — ничего удивительного. Этим насекомым очень нравится загорать, поэтому и слетелись как можно выше, чтобы поймать солнечные лучи, — отметил Голубитченко в интервью "Комсомольской правде".

Он также добавил, что стрекозы помогают справиться с другими насекомыми, в том числе мухами и комарами. По словам специалиста, наличие стрекоз — признак здоровой экосистемы.