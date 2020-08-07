Диджеи включили песню Цоя "Перемен" на городском мероприятии в Минске и попали под арест на 10 суток

Суд Центрального района Минска арестовал на 10 суток звукорежиссёров Дворца детей и молодёжи Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, поставивших песню Виктора Цоя "Перемен" на городском мероприятии. На диджеев составили административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.
Как уточнили в правозащитном центре "Весна", 6 июня в Минске проходил день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Его организовали на месте предполагаемого сбора сторонников соперницы Лукашенко в борьбе за президентское кресло Светланы Тихановской.
Галанов и Соколовский, занимавшиеся музыкальным оформлением устроенного властями мероприятия, прервали выступление приглашённого артиста и включили композицию "Перемен". Это произошло, когда в сквере к моменту прибытия Тихановской собралось несколько тысяч человек.
Батькина вольница. Зачем Лукашенко идёт на обострение с РоссиейСкорее всего, все антироссийские высказывания Александра Лукашенко связаны с текущей конъюнктурой, а именно с выборами, полагают эксперты. Александру Лукашенко необходимы пусть даже надуманные предлоги для того, чтобы не дать выборам перерасти в "майдан". Впрочем, России цена стабильности такого "союзника" кажется излишне дорогой.
Диджеев, решивших поддержать альтернативного кандидата на пост главы республики, задержали сотрудники милиции. В Мингорисполкоме подчеркнули, что акция "была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями".
Ранее в Минске провели "беседу" в милиции с начальницей штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марией Мороз.