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Диджеи включили песню Цоя "Перемен" на городском мероприятии в Минске и попали под арест на 10 суток

Своё решение они объяснили желанием поддержать альтернативного кандидата на пост главы Белоруссии.

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Фото © nn.by

Суд Центрального района Минска арестовал на 10 суток звукорежиссёров Дворца детей и молодёжи Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, поставивших песню Виктора Цоя "Перемен" на городском мероприятии. На диджеев составили административные протоколы о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.

Как уточнили в правозащитном центре "Весна", 6 июня в Минске проходил день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Его организовали на месте предполагаемого сбора сторонников соперницы Лукашенко в борьбе за президентское кресло Светланы Тихановской.

Галанов и Соколовский, занимавшиеся музыкальным оформлением устроенного властями мероприятия, прервали выступление приглашённого артиста и включили композицию "Перемен". Это произошло, когда в сквере к моменту прибытия Тихановской собралось несколько тысяч человек.

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Скорее всего, все антироссийские высказывания Александра Лукашенко связаны с текущей конъюнктурой, а именно с выборами, полагают эксперты. Александру Лукашенко необходимы пусть даже надуманные предлоги для того, чтобы не дать выборам перерасти в "майдан". Впрочем, России цена стабильности такого "союзника" кажется излишне дорогой.

Диджеев, решивших поддержать альтернативного кандидата на пост главы республики, задержали сотрудники милиции. В Мингорисполкоме подчеркнули, что акция "была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями".

Ранее в Минске провели "беседу" в милиции с начальницей штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марией Мороз.

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