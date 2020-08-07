Диджеи включили песню Цоя "Перемен" на городском мероприятии в Минске и попали под арест на 10 суток

Батькина вольница. Зачем Лукашенко идёт на обострение с Россией Скорее всего, все антироссийские высказывания Александра Лукашенко связаны с текущей конъюнктурой, а именно с выборами, полагают эксперты. Александру Лукашенко необходимы пусть даже надуманные предлоги для того, чтобы не дать выборам перерасти в "майдан". Впрочем, России цена стабильности такого "союзника" кажется излишне дорогой.