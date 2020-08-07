Кети Топурию заподозрили в беременности из-за неоднозначного фото

Фанаты солистки группы "А-Студио" Кети Топурии уверены, что артистка находится в интересном положении, несмотря на то что она старается максимально скрывать живот на фотографиях. Однако последний пост певицы поклонники восприняли как доказательство беременности. На это обратило внимание издание "Дни.ру".

На снимке Топурия лежит вполоборота к камере в одном лишь купальнике и прикрывает рукой живот, в надежде, вероятно, что подписчики ничего не заметят. Однако поклонники сразу же написали в комментариях об интересном положении звезды.

Фанаты певицы отметили, что она выбрала "хороший ракурс фото для беременной" и что, похоже, у звезды "скоро будет киндер-сюрпрайз".