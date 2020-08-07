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Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

Российский препарат отправят на регистрацию 12 августа.

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Фото © Pixabay

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что противопоказания к вакцине от CoViD-19 — температура и аллергия. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться, — отметил Альтштейн.

В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организму

Директор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.

Напомним, российскую вакцину от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи, отправят на регистрацию 12 августа. Ожидается, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые жители страны.

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