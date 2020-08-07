Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что противопоказания к вакцине от CoViD-19 — температура и аллергия. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
— Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться, — отметил Альтштейн.
В Центре Гамалеи заверили, что российская вакцина от коронавируса не может навредить организмуДиректор учреждения отметил, что у участников испытаний появлялся лишь небольшой дискомфорт в виде повышенной температуры.
Напомним, российскую вакцину от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи, отправят на регистрацию 12 августа. Ожидается, что первыми будут привиты медицинские работники и пожилые жители страны.