Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что противопоказания к вакцине от CoViD-19 — температура и аллергия. Об этом сообщает радиостанция " Говорит Москва ".

— Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться, — отметил Альтштейн.