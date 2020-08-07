Депутат из Сургута задекларировал 26 квартир, 10 самолётов и собственный газопровод

Депутат из Сургута и бизнесмен Евгений Барсов задекларировал за прошлый год 26 квартир на территории России, 10 спортивных самолётов, а также собственный газопровод. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные местной думы.

В качестве дохода за 2019 год также задекларировано 72 миллиона рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Барсов, согласно документу, является владельцем жилого дома, трёх автостоянок и экскаватора.

По итогам 2018 года депутат, в частности, задекларировал 29 квартир, а в 2016-м в документе Барсова значилось такое же количество самолётов и 11 миллионов рублей, а также пять квартир.