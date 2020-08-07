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В Белоруссии арестовали главу штаба кандидата в президенты Черечня

Его признали виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

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Николай Лысенков. Скриншот © Видео "ВКонтакте" / Сергей Черечень

Главу предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николая Лысенкова арестовали на 10 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил сам кандидат в лидеры страны.

Судебное решение — 10 суток ареста. Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живём и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов, — отметил Черечень в распространённом видеообращении.

Он также выразил надежду, что граждане Белоруссии придут на выборы и проголосуют "за тех людей, которые никогда таким образом поступать не будут".

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Уже после регистрации она несколько раз думала отказаться от участия в выборах.

Лысенкова задержали на избирательном участке в Столбцах, где он присутствовал в качестве наблюдателя. В его отношении составили административный протокол о нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В них примут участие пятеро кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко (для него эти выборы уже шестые), сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат белорусского парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.

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Голосование за нового президента в этой стране пройдёт 9 августа.

Ранее Лайф рассказывал, что диджеи попали под арест на 10 суток после того, как включили песню Цоя "Перемен" на городском мероприятии в Минске.

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