В Белоруссии арестовали главу штаба кандидата в президенты Черечня

Главу предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николая Лысенкова арестовали на 10 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил сам кандидат в лидеры страны.
— Судебное решение — 10 суток ареста. Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живём и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов, — отметил Черечень в распространённом видеообращении.
Он также выразил надежду, что граждане Белоруссии придут на выборы и проголосуют "за тех людей, которые никогда таким образом поступать не будут".
"Наверное, это глупость". Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская сожалеет о своём выдвижении на постУже после регистрации она несколько раз думала отказаться от участия в выборах.
Лысенкова задержали на избирательном участке в Столбцах, где он присутствовал в качестве наблюдателя. В его отношении составили административный протокол о нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий.
Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В них примут участие пятеро кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко (для него эти выборы уже шестые), сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат белорусского парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.
Агутин отменил выступление на предвыборном концерте в БелоруссииГолосование за нового президента в этой стране пройдёт 9 августа.
Ранее Лайф рассказывал, что диджеи попали под арест на 10 суток после того, как включили песню Цоя "Перемен" на городском мероприятии в Минске.