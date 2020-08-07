В Белоруссии арестовали главу штаба кандидата в президенты Черечня

Главу предвыборного штаба кандидата в президенты Белоруссии Сергея Черечня Николая Лысенкова арестовали на 10 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил сам кандидат в лидеры страны.

— Судебное решение — 10 суток ареста. Вы прекрасно понимаете, в какой стране мы живём и какие методы нынешняя власть использует против альтернативных кандидатов, — отметил Черечень в распространённом видеообращении.

Он также выразил надежду, что граждане Белоруссии придут на выборы и проголосуют "за тех людей, которые никогда таким образом поступать не будут".

Лысенкова задержали на избирательном участке в Столбцах, где он присутствовал в качестве наблюдателя. В его отношении составили административный протокол о нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В них примут участие пятеро кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко (для него эти выборы уже шестые), сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат белорусского парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень.