"Он остался таким же нежным и доверчивым". Водянова ищет хозяев для бездомного слепого пса из Сочи

Известная модель Наталья Водянова ищет хозяев бездомному слепому псу по кличке Гомер из приюта в Сочи. Пост звезда опубликовала в своём Instagram.
— Мы познакомились с Гомером. Добрым, прекрасным, слепым псом, будучи щенком, ставшим жертвой издевательств дворовой ребятни, выжегшей ему зажигалкой глаза. Вопреки этой жестокости Гомер не потерял веру в людей, остался таким же нежным и доверчивым. Мы надеемся, что среди вас, дорогие, найдутся те, кто откликнется на этот пост и захочет стать новой семьёй для Гомера, — написала Водянова.
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Собаке два года, и у неё есть все необходимые прививки. По словам модели, её семья не может сейчас приютить Гомера.
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