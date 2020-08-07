"Он остался таким же нежным и доверчивым". Водянова ищет хозяев для бездомного слепого пса из Сочи

Известная модель Наталья Водянова ищет хозяев бездомному слепому псу по кличке Гомер из приюта в Сочи. Пост звезда опубликовала в своём Instagram.

— Мы познакомились с Гомером. Добрым, прекрасным, слепым псом, будучи щенком, ставшим жертвой издевательств дворовой ребятни, выжегшей ему зажигалкой глаза. Вопреки этой жестокости Гомер не потерял веру в людей, остался таким же нежным и доверчивым. Мы надеемся, что среди вас, дорогие, найдутся те, кто откликнется на этот пост и захочет стать новой семьёй для Гомера, — написала Водянова.

Собаке два года, и у неё есть все необходимые прививки. По словам модели, её семья не может сейчас приютить Гомера.