В Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси

Специалисты научно-производственной фирмы "Политехника" устранили причину и последствия нового разлива нефтяной смеси на ТЭЦ в Норильске. Об этом РИА "Новости" сообщили в компании.
— Специалисты НПФ "Политехника" оперативно устранили причину и последствия "свища" в рукаве при испытательном пуске насосной станции в рамках ликвидации ЧП в Норильске, — говорится в сообщении.
"Норникель" опроверг сообщения о несанкционированном сбросе воды на руднике "Октябрьский"Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту появившейся информации.
По словам генерального директора НТЭК, входящего в "Норникель", Сергея Липина, разлив произошёл при проведении "Политехникой" работ по перекачке топливо-водяной смеси. Отмечается, что поверхностный слой земли собран для дополнительной очистки. Сейчас на месте испытания предельно допустимые концентрации не превышены.
Напомним, сегодня Росприроднадзор сообщил, что в Норильске произошёл очередной разлив нефтяной смеси. В реку Амбарную попал один кубометр топлива. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.