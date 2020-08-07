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В Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси

На данный момент на месте происшествия предельно допустимые концентрации не превышены.

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Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Специалисты научно-производственной фирмы "Политехника" устранили причину и последствия нового разлива нефтяной смеси на ТЭЦ в Норильске. Об этом РИА "Новости" сообщили в компании.

Специалисты НПФ "Политехника" оперативно устранили причину и последствия "свища" в рукаве при испытательном пуске насосной станции в рамках ликвидации ЧП в Норильске, — говорится в сообщении.

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Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту появившейся информации.

По словам генерального директора НТЭК, входящего в "Норникель", Сергея Липина, разлив произошёл при проведении "Политехникой" работ по перекачке топливо-водяной смеси. Отмечается, что поверхностный слой земли собран для дополнительной очистки. Сейчас на месте испытания предельно допустимые концентрации не превышены.

Напомним, сегодня Росприроднадзор сообщил, что в Норильске произошёл очередной разлив нефтяной смеси. В реку Амбарную попал один кубометр топлива. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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