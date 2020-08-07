В Норильске устранили последствия нового разлива нефтяной смеси

Специалисты научно-производственной фирмы "Политехника" устранили причину и последствия нового разлива нефтяной смеси на ТЭЦ в Норильске. Об этом РИА "Новости" сообщили в компании.

— Специалисты НПФ "Политехника" оперативно устранили причину и последствия "свища" в рукаве при испытательном пуске насосной станции в рамках ликвидации ЧП в Норильске, — говорится в сообщении.

По словам генерального директора НТЭК, входящего в "Норникель", Сергея Липина, разлив произошёл при проведении "Политехникой" работ по перекачке топливо-водяной смеси. Отмечается, что поверхностный слой земли собран для дополнительной очистки. Сейчас на месте испытания предельно допустимые концентрации не превышены.