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Немецкий бизнес потребовал защиты европейских компаний от американских санкций

Письмо сенаторов Соединённых Штатов в Германии сравнили с шантажом.

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Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

Правительство ФРГ и Европейская комиссия должны эффективно защитить немецкие и европейские компании от санкций со стороны США. С таким заявлением выступил Восточный комитет немецкой экономики, передаёт РИА "Новости".

В комитете назвали голословными слова американских сенаторов, пригрозивших "финансовым разрушением" порту в городе Засниц из-за строительства "Северного потока — 2".

Мы требуем финансовой и правовой защиты для европейских компаний от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран. Кроме того, сейчас пришло время подумать о целенаправленных контрмерах, — сказали представители бизнеса.

Сенат США пригрозил санкциями порту в Германии за поддержку "Северного потока — 2"

В ответ на угрозы американцев немецкий политик призвал власти страны ответить "незамедлительно и прямо".

Они подчеркнули, что письмо сенаторов США является похожим на шантаж беспрецедентным актом. Сейчас речь идёт о защите свободной мировой экономики от произвольных ограничений, которые пытаются протолкнуть отдельные страны.

Ранее российский сенатор Сергей Цеков, комментируя угрозы США, заявил, что американскую политическую верхушку охватила мания величия.

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