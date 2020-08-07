Немецкий бизнес потребовал защиты европейских компаний от американских санкций

Правительство ФРГ и Европейская комиссия должны эффективно защитить немецкие и европейские компании от санкций со стороны США. С таким заявлением выступил Восточный комитет немецкой экономики, передаёт РИА "Новости".

В комитете назвали голословными слова американских сенаторов, пригрозивших "финансовым разрушением" порту в городе Засниц из-за строительства "Северного потока — 2".

— Мы требуем финансовой и правовой защиты для европейских компаний от экстерриториальных санкций со стороны третьих стран. Кроме того, сейчас пришло время подумать о целенаправленных контрмерах, — сказали представители бизнеса.

Они подчеркнули, что письмо сенаторов США является похожим на шантаж беспрецедентным актом. Сейчас речь идёт о защите свободной мировой экономики от произвольных ограничений, которые пытаются протолкнуть отдельные страны.