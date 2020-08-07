В Минкульте заявили, что семьи не более пяти человек могут сидеть рядом в кино и театрах

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что зрители, которые пришли на концерт, в театр или кино в компании не более пяти человек, не обязаны соблюдать санитарную дистанцию.

— Те люди, которые пришли семьёй, безусловно, находятся вместе. Странно, если бы люди, которые пришли, например, в Московскую филармонию, привели с собой ребёнка, соблюдали бы между собой социальную дистанцию, и придя в филармонию вместе, и уйдя. Тем более мы понимаем, что, если к нам в зал попадают маленькие слушатели, присутствие родителя необходимо с точки зрения комфорта всех собравшихся. Поэтому социальная дистанция будет между этими парами или семьями. До пяти человек пока идёт речь, — отметила министр в беседе с журналистами.

Кроме того, Любимова отметила, что послабление данных мер будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в каждом российском регионе.

— Всё, что касается того, как продаются билеты, и того, что будет происходить, будет решаться по мере поступления информации из Роспотребнадзора, из региональных Роспотребнадзоров, — поведала глава Минкульта РФ.

Любимова также заметила, что пока преждевременно говорить о возвращении организованных групп школьников в театры.