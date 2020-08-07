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В Минкульте заявили, что семьи не более пяти человек могут сидеть рядом в кино и театрах

Также отмечается, что послабление данных мер зависит от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в каждом российском регионе.

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Фото © Pixabay

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что зрители, которые пришли на концерт, в театр или кино в компании не более пяти человек, не обязаны соблюдать санитарную дистанцию.

Те люди, которые пришли семьёй, безусловно, находятся вместе. Странно, если бы люди, которые пришли, например, в Московскую филармонию, привели с собой ребёнка, соблюдали бы между собой социальную дистанцию, и придя в филармонию вместе, и уйдя. Тем более мы понимаем, что, если к нам в зал попадают маленькие слушатели, присутствие родителя необходимо с точки зрения комфорта всех собравшихся. Поэтому социальная дистанция будет между этими парами или семьями. До пяти человек пока идёт речь, — отметила министр в беседе с журналистами.

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Судя по кадрам, наплыва посетителей не наблюдается.

Кроме того, Любимова отметила, что послабление данных мер будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в каждом российском регионе.

Всё, что касается того, как продаются билеты, и того, что будет происходить, будет решаться по мере поступления информации из Роспотребнадзора, из региональных Роспотребнадзоров, — поведала глава Минкульта РФ.

Любимова также заметила, что пока преждевременно говорить о возвращении организованных групп школьников в театры.

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Зато требование носить маски и перчатки будет распространяться даже на пилотов.

Напомним, массовые мероприятия были запрещены в России с марта в рамках борьбы с коронавирусом. С 1 августа в Москве разрешили работать театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3 тысяч посадочных мест. При этом заполняемость не должна превышать 50%.

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