Ростуризм рассказал, какие правила нужно соблюдать при поездке в Турцию

Россиянам, которые собрались посетить Турцию, следует учитывать разработанные властями этой страны правила для туристов, сообщается в памятке, которую опубликовал Ростуризм.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это медстраховка, которую разработали турецкие власти и которая включает медобслуживание на случай заражения коронавирусом.

— Во время полёта пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах, — говорится в памятке.

В терминале аэропорта у туристов измерят температуру до прохождения паспортного контроля. Если возникнут подозрения на симптомы CoViD-19, то такой турист окажется на карантине, а потом и в госпитале.

Карантинным мерам (14 дней) подвергнут и тех, кто находился с заражённым в самолёте на расстоянии двух метров — это по два кресла спереди, сзади и по бокам.

— Тесты на CoViD-19 в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведённом тестировании, — отмечают в Ростуризме.

При этом, например, в Анталье, Даламане, Измире и Стамбуле можно протестироваться на коронавирус за 15 евро. Также турецкие власти призывают соблюдать дистанцию и минимизировать контакты, а ношение масок обязательно в большинстве городов. Штраф за нарушение составляет 900 турецких лир, что равно 9300 рублей.