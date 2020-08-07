В Челябинске студент из Африки стал работать в детском саду и покорил воспитанников — видео

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В Челябинске 34-летний студент из Африки Анисэт Элла уже второй год работает помощником воспитателя в детском саду "Колибри", где он учит малышей английскому языку. Мужчина приехал в Россию из Камеруна почти семь лет назад.

В родной стране Анисэт получил первое образование — юридическое, а продолжить учёбу решил в РФ, где заодно сменил сферу интересов. Он поступил в ЧелГУ на факультет лингвистики и перевода, однако ему не хватало денег на жизнь, и африканец стал искать подработку.

Анисэт откликнулся на предложение о работе в детском саду, где искали преподавателя по английскому. В образовательном учреждении он работает уже больше года и с помощью игр учит малышей иностранному языку. Воспитанники очень полюбили экзотичного преподавателя и отмечают, что он всегда надевает белые рубашки, а сам — шоколадного цвета.

При этом Анисэт и сам учится новым словам у маленьких воспитанников. Он часто слышит от них незнакомые слова и пытается их понять и запомнить. Африканец признаётся, что работа с детьми не только полезна в плане знакомства с языком, но и очень весела.

Директор детского сада Инна Штирц рассказывает, что дети очень полюбили жизнерадостного темнокожего парня и с удовольствием изучают английский. А в новом учебном году в саду планируют открыть первую билингвальную группу, где с малышами с утра будут общаться только на иностранном языке, а после обеда — на русском.

Анисэт является, кстати, единственным мужчиной-воспитателем в этом детском саду.