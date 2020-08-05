Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Школьник стал точной копией Брюса Ли, и только детское лицо выдаёт его маленький возраст

Этот десятилетний мальчик из Японии тренировался не покладая рук с самого раннего детства. Всё для того, чтобы стать точной копией легенды кино Брюса Ли.

60

Фото © Instagram / ryusei416japan

Рюсей Имаи — настоящая интернет-звезда. Его любовь к Ли умиляла пользователей Сети раньше, но сейчас упорство мальчика сделало из него настоящего мастера боевых искусств. Малыш начал смотреть фильмы со своим героем в возрасте одного года и теперь гордо носит звание "маленького Брюса Ли".

Фраза "Не думай, чувствуй", которую Брюс Ли часто говорил, — это именно то, что я читаю в лице Рюсея. И это самое крутое. Я люблю Брюса Ли, и мой сын тоже

Рюдзи Имаи

Отец Рюсея

Фото © Instagram / ryusei416japan

Когда Рюсей был совсем маленьким, родители заметили, что он начинает в идеале копировать сцены Ли с нунчаками. Тогда-то они и поняли, что в их семье подрастает новая Звезда Дракона. С тех пор мальчик начал усердно заниматься спортом. Сейчас десятилетний боец тренируется каждый день. Начинает с растяжки, а потом переходит к упражнениям на полу, в том числе к отжиманиям на одной руке на костяшках пальцев. Также каждое утро не обходится без пробежки. Мотивации малышу не занимать.

Я хочу быть таким же крутым, как Брюс Ли. Хочу двигаться так же быстро, как он. Сейчас на уроках физкультуры, когда я переодеваюсь, друзья говорят, что у меня отличные мышцы

Рюсей Имаи

Фото © Instagram / ryusei416japan

Помимо усердия и физической подготовки, как у Брюса, малыш уже проходит настоящее испытание славой. В "Инстаграме" на него подписано почти полмиллиона человек, среди которых есть и настоящие звёзды. Конечно, родители хотят, чтобы сын не упустил свою славу, но стараются на него не давить, ведь сейчас главное для Рюсея — не упустить своё детство, пишет News.com.

Бедная пара спасла из приюта малыша, не испугавшись будущих трудностей, и спустя годы он подарил им этот особняк

Филиппинец Джейви Лазаро Бадиле II поделился в "Фейсбуке" милой историей о своих приёмных родителях и о том, как он благодарен за то, что супружеская пара проложила ему путь в жизнь.

Выбор редакции

Loading...