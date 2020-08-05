Школьник стал точной копией Брюса Ли, и только детское лицо выдаёт его маленький возраст

Рюсей Имаи — настоящая интернет-звезда. Его любовь к Ли умиляла пользователей Сети раньше, но сейчас упорство мальчика сделало из него настоящего мастера боевых искусств. Малыш начал смотреть фильмы со своим героем в возрасте одного года и теперь гордо носит звание "маленького Брюса Ли".
Фраза "Не думай, чувствуй", которую Брюс Ли часто говорил, — это именно то, что я читаю в лице Рюсея. И это самое крутое. Я люблю Брюса Ли, и мой сын тоже
Рюдзи Имаи
Отец Рюсея
Когда Рюсей был совсем маленьким, родители заметили, что он начинает в идеале копировать сцены Ли с нунчаками. Тогда-то они и поняли, что в их семье подрастает новая Звезда Дракона. С тех пор мальчик начал усердно заниматься спортом. Сейчас десятилетний боец тренируется каждый день. Начинает с растяжки, а потом переходит к упражнениям на полу, в том числе к отжиманиям на одной руке на костяшках пальцев. Также каждое утро не обходится без пробежки. Мотивации малышу не занимать.
Я хочу быть таким же крутым, как Брюс Ли. Хочу двигаться так же быстро, как он. Сейчас на уроках физкультуры, когда я переодеваюсь, друзья говорят, что у меня отличные мышцы
Рюсей Имаи
Помимо усердия и физической подготовки, как у Брюса, малыш уже проходит настоящее испытание славой. В "Инстаграме" на него подписано почти полмиллиона человек, среди которых есть и настоящие звёзды. Конечно, родители хотят, чтобы сын не упустил свою славу, но стараются на него не давить, ведь сейчас главное для Рюсея — не упустить своё детство, пишет News.com.