Мама решила узнать причину засора и ужаснулась тому, что копилось у нее в ванной полтора года

Недавно в сообществе Facebook mumswhoclean (Мамы, которые чистят) девушка поделилась результатом своей недавней уборки. В последнее время вода в душе стала совсем плохо утекать, поэтому было принято решение все-таки прочистить слив. Теперь все работает как часы, но то, что нашла пользовательница, еще долго будет сниться ей в кошмарах.
За последние полтора года я три раза вызывала сантехника, они все говорили, что все в порядке, но вода уходила все хуже и хуже
Пользовательница Facebook
Фото © Facebook / mumswhoclean
Все и так прекрасно знают, что в домах длинноволосых людей сливы часто засоряются. Но кто знал, что эти комки волос выглядят как монстры из хоррор-фильмов? Судя по комментариям под вирусным постом, мало кто. Большинство пользовательниц не были готовы увидеть такую отвратительную квартиру.
Вау, господи, меня чуть не вырвало, когда я это увидела
Пользовательница Facebook
Это слишком много для моего желудка
Пользовательница Facebook
Гиф © Giphy
Но помимо обсуждений, насколько же находка девушки отвратительная, заодно пользовательницы поделились лайфхаками, как избежать повторения катастрофы, пишет Mirror.
Отмерьте одну чашку пищевой соды на одну чашку уксуса и влейте полученную смесь в дренаж. Оставьте на пять минут, а потом промойте все горячей водой. Повторите столько раз, сколько необходимо, чтобы устранить засор
Пользовательница Facebook