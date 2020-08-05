Мама решила узнать причину засора и ужаснулась тому, что копилось у нее в ванной полтора года

15 ужасающих кадров от очевидцев, которые столкнулись с природой во всей её жестокости Поэты и живописцы всегда воспевали красоту природы. На это, конечно, есть причины. Вот только люди, которые столкнулись с реальностью, это вдохновение не разделяют. В подборке ниже 15 пугающих кадров, доказывающих, что мир не всегда так прекрасен, как мы его представляем.