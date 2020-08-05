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Мама решила узнать причину засора и ужаснулась тому, что копилось у нее в ванной полтора года

Если вы никогда не чистили слив ванной, возможно, эта новость отобьет у вас последнее желание. Мама поделилась фотографией "клада", который она нашла во время уборки, и это тот еще ужас.

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Гиф © Giphy

Недавно в сообществе Facebook mumswhoclean (Мамы, которые чистят) девушка поделилась результатом своей недавней уборки. В последнее время вода в душе стала совсем плохо утекать, поэтому было принято решение все-таки прочистить слив. Теперь все работает как часы, но то, что нашла пользовательница, еще долго будет сниться ей в кошмарах.

За последние полтора года я три раза вызывала сантехника, они все говорили, что все в порядке, но вода уходила все хуже и хуже

Пользовательница Facebook

Фото © Facebook / mumswhoclean

Все и так прекрасно знают, что в домах длинноволосых людей сливы часто засоряются. Но кто знал, что эти комки волос выглядят как монстры из хоррор-фильмов? Судя по комментариям под вирусным постом, мало кто. Большинство пользовательниц не были готовы увидеть такую отвратительную квартиру.

Вау, господи, меня чуть не вырвало, когда я это увидела

Пользовательница Facebook

Это слишком много для моего желудка

Пользовательница Facebook

Гиф © Giphy

Но помимо обсуждений, насколько же находка девушки отвратительная, заодно пользовательницы поделились лайфхаками, как избежать повторения катастрофы, пишет Mirror.

Отмерьте одну чашку пищевой соды на одну чашку уксуса и влейте полученную смесь в дренаж. Оставьте на пять минут, а потом промойте все горячей водой. Повторите столько раз, сколько необходимо, чтобы устранить засор

Пользовательница Facebook

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