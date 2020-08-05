Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Парень кормил рыбок, не подозревая, что в мутной воде к нему плывёт ещё одно голодное животное

К счастью, бедняге удалось отделаться лишь лёгким испугом.

880

Гиф © Reddit / Fevertheme

Недавно пользователь Reddit Fevertheme решил поделиться с остальными своим неудачным опытом на отдыхе и неприятным открытием. "Оказывается, гремучие змеи умеют плавать", — так назвал парень своё видео, которое всего за пару дней успело набрать больше 44 тыс. лайков. В ролике Fevertheme опускает руку в мутную воду и кормит рыб, которые тут же собираются вокруг него в большом количестве. Такая вечеринка не могла пройти незамеченной, поэтому к ним присоединилась и змея, пишет Lad Bible.

Видео © Reddit / Fevertheme

Заметив хищницу, парень выдернул руку и отскочил от берега, а трясущаяся, как сумасшедшая, камера подсказала, что Fevertheme неслабо испугался своей новой знакомой. Но, к сожалению, именно такой результат получаешь, нарушая главное правило мутной воды — никогда ничего не опускать в неё. Правда, пользователи Reddit заметили, что это не гремучая змея, а местный уж, который вовсе не опасен.

Гиф © Reddit / Fevertheme

Знающие люди подсказали, что реакция парня была адекватной и здравой. Гремучие змеи не живут в воде, зато поплавать любят две её опасные сестры — мокасиновая змея и медноголовый щитомордник. Часто ужей принимают за гремучников и убивают, хотя при столкновении со змеёй лучше просто её не трогать. И не опускать руки в мутную воду.

Каякер оказался на волоске от смерти, когда на него набросился аллигатор — видео

Но мужчина оказался невероятно везучим, ведь он вышел из схватки без единой царапины.

Выбор редакции

Loading...