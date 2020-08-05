Парень кормил рыбок, не подозревая, что в мутной воде к нему плывёт ещё одно голодное животное

Недавно пользователь Reddit Fevertheme решил поделиться с остальными своим неудачным опытом на отдыхе и неприятным открытием. "Оказывается, гремучие змеи умеют плавать", — так назвал парень своё видео, которое всего за пару дней успело набрать больше 44 тыс. лайков. В ролике Fevertheme опускает руку в мутную воду и кормит рыб, которые тут же собираются вокруг него в большом количестве. Такая вечеринка не могла пройти незамеченной, поэтому к ним присоединилась и змея, пишет Lad Bible.

Видео © Reddit / Fevertheme

Заметив хищницу, парень выдернул руку и отскочил от берега, а трясущаяся, как сумасшедшая, камера подсказала, что Fevertheme неслабо испугался своей новой знакомой. Но, к сожалению, именно такой результат получаешь, нарушая главное правило мутной воды — никогда ничего не опускать в неё. Правда, пользователи Reddit заметили, что это не гремучая змея, а местный уж, который вовсе не опасен.

Гиф © Reddit / Fevertheme