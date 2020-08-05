Пляшущий на костях. Как связан человек-мем Понасенков с доцентом-расчленителем Соколовым

На заседание по делу доцента-расчленителя Олега Соколова пришёл человек, широко известный в Интернете, — Евгений Понасенков. Он находится в инфополе на протяжении всего следствия. Лайф восстановил хронологию и разобрался, что за книгу носит с собой интернет-герой.

Понасенкова и Соколова поссорила книга?

На заседание по делу Соколова историк и режиссёр Евгений Понасенков принёс толстую книгу в красном переплёте. Это монография Евгения "Первая научная история войны 1812 года".

Книга опубликована издательством АСТ в 2017 году и повторно переиздана им же в 2018 году. В то же время завязался конфликт между учёными. Олег Соколов был одним из главных критиков работы, хотя она в принципе вызвала массу нареканий во всём научном сообществе. Причём он оценил книгу не на заседании кафедры истории, а на ютуб-канале Дмитрия Гоблина Пучкова в беседе с Климом Жуковым 16 января 2018 года.

Это один из двух поводов для конфликта. Кроме того, Понасенков обвинил доцента в плагиате, якобы Соколов позаимствовал у него две концепции ещё до выхода книги.

Громкий конфликт произошёл в марте 2018 года. На канале Понасенкова было опубликовано видео, на котором двух студентов на лекции Соколова в СПбГУ избивают и выгоняют якобы после неугодного вопроса. Студент спросил о конфликте доцента с московским историком, после чего доцент попросил его покинуть аудиторию. Затем к нему и его другу якобы подошли несколько мускулистых мужчин, несколько раз ударили их и силой выгнали из аудитории.

Понасенков предсказал судьбу Соколова

И третье столкновение учёных — перед убийством студентки Анастасии Ещенко. 9 ноября в реке Мойке нашли фрагменты женского тела. В ходе обыска в квартире Соколова были обнаружены другие части тела студентки Анастасии Ещенко.

Незадолго до этого, 29 октября, Соколов проиграл суд Понасенкову. Эксперты Института российской истории РАН и Института русского языка провели экспертизу и выяснили, что значительная часть тезисов о причинах Отечественной войны 1812 года присутствует в работах Соколова без указания первоисточника. Суд обязал доцента СПбГУ принести публичные извинения Евгению Понасенкову и выплатить ему денежную компенсацию.

7 ноября Понасенков выпустил видео с празднованием победы над Соколовым, 9-го числа того же месяца Соколов был обвинён в убийстве Анастасии Ещенко. Так совпало, что к громкому делу осени прошлого года оказался причастен интернет-мем, который может привлечь ещё больше внимания за счёт собственных ресурсов. Кроме того, это пойдёт на руку самому Понасенкову, поэтому Евгений много говорит об этом конфликте и выпускает видео на эту тему.

— Это очень выгодно в плане продаж моей монографии — "Первой научной истории войны 1812 года", — объяснял историк в беседе с Лайфом.

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Кроме того, Понасенков фактически предсказал конец историка Соколова. — Скоро за вами придут люди в белых халатах, — говорил блогер в видеоролике от января 2018 года. В итоге через полтора года доцента обвинили в убийстве и расчленении собственной аспирантки.

Соколов же уже на суде по делу об убийстве Анастасии Ещенко рассказал, что Понасенков с группой сторонников начал травлю в его отношении — они устраивали провокации на лекциях и расписывали его подъезд оскорблениями.

Причём война в Интернете — это уже пик противостояния. На суде Понасенков сказал, что знаком с Соколовым около 20 лет — впервые встретил его ещё в конце 1990-х годов, а познакомился лично в 2000-м на научной конференции на Бородинском поле.

Понасенков — мем. Конфликт с Соколовым — возможность остаться в инфополе

Противостояние историков в контексте убийства студентки не имело бы веса, не будь автор "Первой научной…" известен в Интернете. Евгений Понасенков — мем, он известен в Сети за счёт нарезок из видео с его канала и телепередач.

Вот самые известные:

Видео © YouTube / Игорь Ковальков

Видео © YouTube / Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова

Видео © YouTube / Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова

"Гения сразу видно хотя бы потому, что против него объединяются все тупицы и бездари". Джонатан Свифт. pic.twitter.com/dWYWXrtbi2 — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) October 13, 2019

Историк ведёт на "Ютубе" "Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова". Канал насчитывает 357 тысяч подписчиков, а самое популярное видео там имеет 2,2 миллиона просмотров.

Также Евгений известен как автор статей в СМИ и эксперт в телешоу. Соколов не единственный, кто был его оппонентом, Понасенков стабильно вступал в перепалку в передаче "Место встречи" на НТВ с её ведущим Андреем Норкиным.

Видео © Отрезки из эфиров НТВ. YouTube / Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова

К слову, на ТВ историк появлялся с молодого возраста. В Сети есть запись, как молодой Понасенков даёт интервью директору Института российской истории РАН Андрею Сахарову в его авторской программе "Связь времён". Также он появлялся в передаче "Частная жизнь" и делал цикл документальных фильмов для передачи "Поэзия судьбы" о Маргарет Тэтчер, Эльдаре Рязанове и Валерии Леонтьеве.

Учился в МГУ на историческом факультете, но не получил диплома. Потому что защиту поставили в день его концерта, и он выбрал второе.

Понасенков гордится книгой. В чём её уникальность?

Евгений, судя по роликам на его канале, выделяет два главных преимущества книги на фоне остальных: неангажированность, в отличие от "подвластных государству вузовских профессоров", и точность исследования.

Мне это удалось! Новый спектакль: самое сложное было прибыть в культурную столицу инкогнито - и выйти на сцену неожиданно! Новый триумф воли, правды и праведного веселья. pic.twitter.com/8G1gNjcLac — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) July 27, 2020

В одном из видео он обратил внимание, что в "Первой научной…" и брошюре историка Алексея Васильева по-разному напечатана фамилия одного и того же человека.

— В моём экземпляре в домашней коллекции одна из фамилий обычного секретаря инженеров-географов пропечаталась лучше на одну букву. Здесь — Ламо М, а у Лёши — Лано Н, потому что в его библиотечном экземпляре плохо пропечаталась буква Н, — говорит Понасенков.

Так он указывает, что при написании обращал внимание на самые незначительные детали. А значит, глобальные выводы не могут быть неверны. — Вы думаете, что с человеком, который до такой степени точно исследует тему, можно спорить? — заключил Евгений.

В книге на 860 страниц 4000 научных ссылок и 20 архивов Европы и России, по словам автора. В противовес он ставит книгу российского и советского историка Евгения Тарле "Наполеон", где, по словам Понасенкова, нет ни одной сноски. Также он отмечает, что работа Тарле создана по заказу Сталина.

Мнения о книге среди учёных и публицистов слишком разнятся

Сразу после выхода "Первой научной..." появились критические отзывы о ней. Помимо Соколова о ней критически высказался историк Лев Агронов, получавший после этого угрозы за высказывание.

Хватает и положительных отзывов. Среди одобривших труд Понасенкова директор Института российской истории РАН Андрей Сахаров, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Людмила Колодникова, доктор экономических наук Михаил Кротов, историк Алексей Каменский, доцент кафедры истории Украины Киевского национального лингвистического университета М.С. Гедин.

"Континентальная блокада Англии и экономика России" касается важного аспекта истории нашей страны и её международных отношений. Тема находится на стыке двух дисциплин — истории и экономики. Используя широкую базу источников и метод историзма, автору удалось проанализировать влияние Континентальной системы Наполеона на бюджет Российской империи (1807–1812 годы), а также выявить истинное её значение в свете развития мануфактурного производства и торговли на внутреннем рынке России. Подробные и репрезентативные статистические сведения дают читателю возможность получить необходимое представление об изменении ситуации в каждом квартале исследуемого периода. Есть все основания считать данную главу интересной и научно целесообразной — прежде всего с точки зрения истории экономики и торговли Михаил Кротов Доктор экономических наук

Лайф попросил историка и публициста оценить "Первую научную историю войны 1812 года". Евгений ответил на критику.

Автор очень плохо знаком с темой, о которой берётся писать статьи и книги. Понасенков не имеет никакой практики работы профессиональным историком. Он не умеет работать с архивными материалами, ему не знакомы источники, он совершенно не знает историографии вопроса, как российской, так и зарубежной. Все его сенсации оказываются произвольной интерпретацией давно известных фактов, которые он прочитал в популярных работах, большая часть из которых давно устарела. То есть, с точки зрения профессиональных критериев, то, что делает Понасенков, — это ни в коей мере не наука, а публицистика. Так что этот автор не имеет никакого веса в академической науке, несмотря на громкую рекламу своих работ, его абсолютно не цитируют серьёзные учёные, изучающие эпоху наполеоновских войн Михаил Диунов Кандидат исторических наук, автор научно-популярного издания Warhead.su

Ошибки затмевает ущербность концепции автора. Понасенков утверждает, что первым из историков "вскрыл" якобы готовившуюся агрессию Российской империи против Франции в 1811–1812 годах. Но это не так. Подробное исследование данной проблемы провёл ещё профессор Н. Троицкий в книге "Александр I и Наполеон", вышедшей аж в 1994 году. Концептуально Понасенков полностью следует работе Троицкого, но там, где у профессора присутствует взвешенный анализ фактов, у Понасенкова возникает азарт разоблачителя. В его изложении обычное планирование военных операций России против Франции — дело, в общем-то, естественное для любой великой державы — превращается в онтологический конфликт "Запада", представленного Францией и Наполеоном как главным носителем прогресса, и "Востока", представленного Россией, её императором Александром I и Кутузовым, носителями рафинированного зла. Россия — это тёмные силы, которые, к великому сожалению Понасенкова, победили Михаил Диунов Кандидат исторических наук, автор научно-популярного издания Warhead.su

Этот безвестный Диунов не написал по данной теме ровным счётом ничего, поэтому объективно не имеет права высказываться по данным сюжетам, но делает это из огромной зависти к успеху моего монументального труда. Что касается упомянутых концепций, то он одновременно и клевещет, и подменяет темы, вводя вас в заблуждение. В моих книгах впервые в науке появилась концепция о том, что Александр I был зачинателем и двигателем всего конфликта, начиная с войны 1805 года, что он это планировал с первых лет восшествия на престол, а в тоненькой книжке Троицкого, изданной ещё в СССР в 1988 году, упоминается о том, что Александр обсуждал превентивный переход границы в 1811 году. Это совсем про другое. Если бы Троицкий очень завуалировано и частично... и как-то аккуратно озвучил хотя бы один из тезисов моей концепции в 1988 году, власти его бы просто уничтожили. Может, в тюрьму не посадили, уже была перестройка, но от преподавания отстранили бы и запретили печататься. С профессором Троицким мы очень дружили, в моей книге опубликованы фотокопии его восторженных писем ко мне. Он был очень порядочным человеком, но одновременно и несчастным — в плане научного пути: в отличие от меня, он не знал иностранных языков, не мог работать в необходимых иностранных архивах Евгений Понасенков Историк, режиссёр

Я не являюсь историком. Понасенков не является дипломированным специалистом. Это не научный труд, поэтому никаких научных дискуссий между ним и Соколовым никогда не было. Назвать книгу "Первая научная история войны 1812 года" может, на мой взгляд, либо очень весёлый, либо психически нездоровый человек. Нужно понимать, что в таком случае с 1812 года ни один учёный, ни в России, ни во Франции, не удосужился заняться этой войной. Понасенков первым догадался. Имеет ли он право так называть книгу? Да, у нас свободная страна. Это же не докторская диссертация. Вот если бы была она, то там возникли бы вопросы Дмитрий Пучков Писатель и публицист