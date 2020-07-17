Каякер оказался на волоске от смерти, когда на него набросился аллигатор — видео

Оказывается, активный отдых опасен не только спортивными травмами. По крайней мере, это наглядно показал Питер Джойс, который отправился с любимым каяком на реку Уаккамау, что протекает через Южную и Северную Каролину, США. Мужчина снимал всё на камеру, наслаждаясь солнечным днём и открывавшимися видами, когда на него накинулся аллигатор, пишет Lad Bible.
Видео © Facebook / Leyna Nguyen
Каяк Питера от удара повело в сторону, а затем опрокинуло в реку вместе с хозяином. Мужчина постарался как можно скорее вылезти из воды, не желая оставаться с хищником на его территории. Как только ему это удалось, каякер поспешил прочь от места столкновения. Это видео разошлось по соцсетям, не оставив никого равнодушным.
Гиф © Facebook / Leyna Nguyen
Что ж, если я теперь захочу заняться каякингом, то буду делать это в закрытом бассейне, спасибо большое
Что этот аллигатор себе позволяет! Он в каком-то плохом настроении. Разозлился, что каякер зарулил к нему без маски?
При просмотре этого видео моя паника просто зашкаливала
Фото © Instagram / lowcountryexposures
Специалисты по дикой природе, которых попросили прокомментировать ситуацию, рассказали, что Питеру очень повезло отделаться лёгким испугом и парой царапин на каяке. Обычно крокодилы и аллигаторы очень меланхоличны и никогда не нападают первыми. Но сейчас довольно тревожное для них время, а эта мама-аллигатор, по всей видимости, охраняла своё гнездо.
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