Пусть эта история и закончилась хорошо, но все её участники пережили огромный стресс. В тот день Аманда Мередит и её муж Анджело устроили большую стирку. В процессе девушка попросила мужа загрузить постельное белье и не забыть про порошок с кондиционером. Позже она услышала мяуканье, но решила, что её бирманский котик Оскар просто снова залез в шкаф. Поэтому Аманда взяла постиранную партию белья и ушла его развешивать, пишет ABC News.
Фото © Amanda Meredith
Когда девушка вернулась, мяуканье не прекратилось, и хозяйку посетила ужасная догадка. Она пригляделась к дверце стиральной машины, и увиденное ею вызвало у неё истерику. Внутри, цепляясь лапками за стекло, сидел Оскар и жалобно мяукал. Цикл, на который поставили машинку, длился 12 минут с горячей водой и моющими средствами. Аманда тут же отключила стирку, но у техники заняло две минуты, чтобы спустить воду и отжать белье. Когда дверь открылась, Оскар вывалился из барабана, мокрый, шокированный и странно гладкий.
Фото © Amanda Meredith
Напуганные супруги тут же отвезли котика в клинику, и ветеринар предупредил их, что первые шесть часов — самые критичные. Тело Оскара было покрыто синяками от металлических выступов машинки, но ему очень повезло выжить. Ветеринар дал питомцу медикаменты и спустя сутки отпустил домой. Аманда рассказала, что Оскар проспал около семи дней, но теперь с ним всё хорошо.
Этот котик — не Оскар. Фото © Twitter / Oeisikee™
Ждать две минуты и смотреть, как страдает котик, было самым ужасным в моей жизни. Но он выбрался живым, наверное, на это он израсходовал три из девяти жизней
Аманда Мередит
Ветеринары предупреждают, что это нередкий случай. Животные, особенно коты, в жаркую погоду любят забираться в прохладное и тихое место, чтобы поспать. Поэтому перед началом работы стиральную или посудомоечную машину всегда стоит проверить ещё раз.
WOW-animals
Хозяйка услышала мяуканье из стиральной машинки и пришла в ужас — та работала уже несколько минут
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