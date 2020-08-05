В Сети появилось видео избиения украинской топ-модели на пляже в Турции

В Сети появилось видео драки, в которой пострадала 23-летняя украинская модель Дарья Кирилюк. На кадрах видна потасовка с участием нескольких человек. Также можно заметить, что девушка падает на землю и до конца записи не встаёт.
Как отмечают турецкие журналисты, избить девушку мог её избранник.
10 фото украинской модели, которая попала во все новости, рассказав, как её избили охранники в ТурцииБольшая часть российских пользователей Сети до этого дня не знали, кто такая Дарья Кирилюк. Но громкий скандал вокруг охранников турецкого пляжа помог прозвучать имени молодой модели по всему русскоязычному сегменту Интернета. Но что вообще из себя представляет девушка? Вот что удалось выяснить Лайфу.
Напомним, ранее на своей странице в "Инстаграме" девушка рассказала подписчикам об инциденте на пляже The Beach of Momo в Турции. По словам Дарьи, когда она отдыхала вместе со своими подругами и молодым человеком, их избили сотрудники службы безопасности. Причину конфликта девушка не раскрыла. Впрочем, представители руководства курорта её заявление назвали ложью.