В Сети появилось видео избиения украинской топ-модели на пляже в Турции

10 фото украинской модели, которая попала во все новости, рассказав, как её избили охранники в Турции Большая часть российских пользователей Сети до этого дня не знали, кто такая Дарья Кирилюк. Но громкий скандал вокруг охранников турецкого пляжа помог прозвучать имени молодой модели по всему русскоязычному сегменту Интернета. Но что вообще из себя представляет девушка? Вот что удалось выяснить Лайфу.