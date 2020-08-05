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Снято ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом

Теперь поездки, ограниченные из-за коронавируса, доступны для всех россиян.

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Фото © Pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами.

Ж/д сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за пандемии коронавируса. С 1 июля начали курсировать поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но поездки были доступны только тем, кто имеет регистрацию в Калининградской области. Теперь же они открыты для всех россиян.

Кроме того, глава Правительства РФ снял ограничения на безвизовый въезд иностранцев для краткосрочных командировок.

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