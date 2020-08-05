Снято ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом

Ж/д сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за пандемии коронавируса. С 1 июля начали курсировать поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но поездки были доступны только тем, кто имеет регистрацию в Калининградской области. Теперь же они открыты для всех россиян.