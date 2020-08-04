10 фото украинской модели, которая попала во все новости, рассказав, как её избили охранники в Турции

23-летняя модель Дарья Кирилюк родом с Украины, однако благодаря работе в индустрии моды на одном месте девушка уже давно не сидит. Ещё когда Даша была подростком, она твёрдо решила переехать в США, а ближе к 18 годам уехала покорять их.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

С тех пор прошло совсем немного времени, но девушка уже успела поработать моделью во многих странах, включая Италию, Францию и Германию. Сама Кирилюк считает, что в модельном бизнесе она работает со своего совершеннолетия. Однако первая съёмка у девочки была в 12 лет. Мама организовала ей фотосессию в качестве подарка на день рождения. Тогда Даша поняла, чем хочет заниматься по жизни, хотя отец был настроен очень скептически.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

В своём интервью HD fashion девушка рассказала, что в последнее время модельный бизнес становится всё более демократичным и войти в него может чуть ли не каждый. Дарья призналась, что низковата, но благодаря своей напористости ей удаётся строить довольно успешную карьеру.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

Помимо того, что работает моделью, девушка учится в European design school в Киеве. И, судя по её отзывам, творческий процесс, организованный на занятиях, ей нравится. Продолжить обучение Дарья планирует за рубежом в Институте дизайна Marangoni.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

Напомним, что вчера на своей странице в "Инстаграме" девушка рассказала подписчикам об инциденте на пляже The Beach of Momo в Турции. По словам Дарьи, когда она отдыхала вместе со своими подругами и молодым человеком, их избили сотрудники службы безопасности. Причину конфликта девушка не раскрыла. Впрочем, представители руководства курорта её заявление назвали ложью.