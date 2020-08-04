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10 фото украинской модели, которая попала во все новости, рассказав, как её избили охранники в Турции

Большая часть российских пользователей Сети до этого дня не знали, кто такая Дарья Кирилюк. Но громкий скандал вокруг охранников турецкого пляжа помог прозвучать имени молодой модели по всему русскоязычному сегменту Интернета. Но что вообще из себя представляет девушка? Вот что удалось выяснить Лайфу.

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Фото © Instagram / dariakyryliuk

23-летняя модель Дарья Кирилюк родом с Украины, однако благодаря работе в индустрии моды на одном месте девушка уже давно не сидит. Ещё когда Даша была подростком, она твёрдо решила переехать в США, а ближе к 18 годам уехала покорять их.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

С тех пор прошло совсем немного времени, но девушка уже успела поработать моделью во многих странах, включая Италию, Францию и Германию. Сама Кирилюк считает, что в модельном бизнесе она работает со своего совершеннолетия. Однако первая съёмка у девочки была в 12 лет. Мама организовала ей фотосессию в качестве подарка на день рождения. Тогда Даша поняла, чем хочет заниматься по жизни, хотя отец был настроен очень скептически.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

В своём интервью HD fashion девушка рассказала, что в последнее время модельный бизнес становится всё более демократичным и войти в него может чуть ли не каждый. Дарья призналась, что низковата, но благодаря своей напористости ей удаётся строить довольно успешную карьеру.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

Помимо того, что работает моделью, девушка учится в European design school в Киеве. И, судя по её отзывам, творческий процесс, организованный на занятиях, ей нравится. Продолжить обучение Дарья планирует за рубежом в Институте дизайна Marangoni.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

Напомним, что вчера на своей странице в "Инстаграме" девушка рассказала подписчикам об инциденте на пляже The Beach of Momo в Турции. По словам Дарьи, когда она отдыхала вместе со своими подругами и молодым человеком, их избили сотрудники службы безопасности. Причину конфликта девушка не раскрыла. Впрочем, представители руководства курорта её заявление назвали ложью.

Фото © Instagram / dariakyryliuk

Украинскую модель и её подруг избили охранники пляжа в Турции

О том, что послужило причиной конфликта, девушка рассказывать не стала.

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