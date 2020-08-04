Хозяин отдает шикарный особняк с пятью спальнями, игровой и винным погребом всего за 80 рублей

Ден Ле Бон выставил дом на продажу уже несколько месяцев назад. Но время идет, а идеальный покупатель, готовый заплатить кругленькую сумму, все еще не нашелся. Поэтому британец решил проблему оригинально. Он придумал разыграть недвижимость в лотерею, и победителю очень повезет!
Стильный, ухоженный и очень просторный дом с четырьмя ванными комнатами и пятью залами расположен в Западном Йоркшире, так что идеально подойдёт для большой семьи
Ден рассказал Leeds Live, что скоро в его семье будет пополнение и они хотели скорее переехать в дом побольше. Они решили продать их особнячок, однако из-за пандемии коронавируса все планы семьи пошли наперекосяк. Вдохновившись новостями про других людей, продавших свои дома с помощью лотереи, Ле Бон тоже решил попробовать.
На первом этаже кухня оборудована современной мебелью, в том числе барной стойкой и винным холодильником. Также есть целых две гостиных, и в каждой есть камин, удобные диваны, а также огромный эркер с шикарным видом на палисадники. Не стоит забывать и про скромную игровую со столом для бильярда.
Ну а если вы доберетесь до второго этажа, там есть еще две спальни с гигантскими кроватями и кладовая
Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно всего лишь купить электронный билет на сайте Raffall до 30 октября. Но нужно поторопиться, ведь количество участников ограничено - 500 тысяч. Желающих найдется много - это точно, ведь дом - просто мечта, тем более за такую цену.