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"Живой Кен" снялся в откровенном купальнике, чтобы похвастаться новыми женскими формами за 4 млн

Хотя это сущие копейки по сравнению с тем, сколько Джессика уже потратила на пластику.

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Фото © Instagram / jessicaalvesuk

36-летняя Джессика Альвес, которая больше известна по своему старому имени Родриго, является огромной фанаткой пластической хирургии. Трансгендерная женщина из Великобритании уже в целом потратила на изменения почти 74 миллиона рублей. Последним стало увеличение и подтяжка ягодиц, за что пришлось отдать почти четыре миллиона. В своём инстаграме знаменитость решила совместить задачи и похвалилась не только отдыхом в Андалусии, Испания, но и новыми формами, пишет News.com.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

На фото Джессика позировала на фоне бассейна, надев чёрный откровенный купальник. Чтобы поклонники оценили работу хирургов, знаменитость повернулась спиной, показав увеличенные ягодицы. Многие подписчики выразили восторг от преображения кумира, но некоторые были настроены скептически.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Подписана на него только для того, чтобы посмотреть, чем это всё закончится...

A_lenyonok

О боже, мои глаза🤦🏼‍♀️

<br/>Kiti_korol

Это же какая-то пародия на женщину

Milaioki

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Но Джессика игнорирует недовольные комментарии. Раньше в интервью она призналась, что ей остались две-три операции, чтобы полностью совершить переход. И после этого Джессика планирует завершить пластику. "У каждого есть предел", — призналась она. И своего трансгендерная женщина уже достигла, заработав паралич рук, который чуть не привёл к ампутации. А бесконечные ринопластики едва не закончились трагедией, когда нос Джессики начал проваливаться. И специалистам пришлось постараться, чтобы избежать гангрены.

"Живой Кен" потратил 2,7 млн на новую операцию, которая сделала из него ещё большего фрика

Родриго всегда хотел бёдра как у Дженнифер Лопес или Ким Кардашьян, и теперь его мечта сбылась.

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