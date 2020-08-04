Актёр из "Гарри Поттера" признался, что употреблял наркотики в течение 20 лет

Популярный 57-летний актёр Джейсон Айзекс многим запомнился по своей роли надменного аристократа Люциуса Малфоя из фильмов о Гарри Поттере. Но в жизни мужчина вовсе не похож на своего персонажа — ни характером, ни судьбой. Недавно в интервью звезда призналась, что долгое время боролась с наркотической зависимостью. Хотя "боролась" — не совсем то слово, ведь Джейсон никаких проблем в своём пристрастии не видел, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / Vintage 1983 и Jason Isaacs

Он рассказал, что свой путь по зависимостям начал рано — в 12 лет. На какой-то вечеринке бармен всучил компании детей бутылку ликёра, которой хватило, чтобы те напились до невменяемого состояния.

Я здорово нажрался и направился, пошатываясь, в туалет, где меня и стошнило. Потом в ванной я обнаружил девочку, мы с ней пообжимались (храни её Господь), потом я вывалился на улицу, где меня снова стошнило. По дороге домой я свалился и, ударившись головой о бордюр, вырубился. Проснулся я утром с трудом — от меня разило за версту алкоголем и рвотой, голова раскалывалась. Хотел ли я повторения? Разумеется Джейсон Айзекс

Фото © Twitter / Jason Isaacs

Актёр не уверен, что вызвало такую зависимость, — наследственность, воспитание или положение звёзд на небе, но дальше стало хуже. Уже в 16 лет алкоголь наскучил Джейсону, и он перешёл на наркотики. Он не хотел думать, чувствовать и осознавать, что происходит вокруг него. Так продолжалось почти 20 лет, пока одна мысль, пришедшая ему в голову, его здорово не испугала.

Фото © Twitter / Jason Isaacs

Джейсон подумал, что если все, кого он любит и знает, вдруг внезапно погибнут, то ему будет безразлично. Даже наоборот, его это бы устроило, ведь тогда можно было бы сидеть в комнате и употреблять всё, что подвернётся под руку, имея оправдание. Никто бы его не осуждал, потому что каждый справляется с горем как умеет. И это наконец-то смогло привести актёра в чувства, ведь он всегда был добрым и заботливым человеком.