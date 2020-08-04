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Эшли Грэм полностью разделась для глянца, продемонстрировав фигуру через 5 месяцев после родов

Модель всегда была честна с подписчиками, даже во время беременности показывая не самые приглядные стороны процесса.

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Фото © Instagram / ashleygraham

Популярная 32-летняя модель Эшли Грэм прославилась благодаря своим пышным формам, которые она не стесняется демонстрировать фанатам в "Инстаграме". Женщина привыкла сниматься в купальниках или нижнем белье размера плюс-сайз, и беременность это не изменила. После родов модель некоторое время отвела на восстановление, но теперь она готова, как всегда, покорять сердца подписчиков.

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли опубликовала снимок из серии фото, созданной для журнала Elle. На нём модель расположилась на кровати, а рядом с ней устроился маленький Айзек. И всё бы ничего, но из одежды на молодой маме была только золотая цепочка. Модель счастливо улыбалась, глядя на сына, а поклонники старались увидеть на фото все прелести материнства. Хотя прелести самой Эшли им в этом здорово мешали.

Фото © Instagram / ashleygraham

У меня сердечко растаяло

<br/>Taralynn

Это просто потрясающий снимок

<br/>Melaniiemurphy

Прекрасно! Ты доказываешь нам, что красота имеет разное воплощение!

Noha.fattouh

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли Грэм — популярная плюс-сайз-модель, которой удалось добиться признания и огромной популярности. Она снималась для таких журналов, как Elle, Harper’s Bazaar и других. В 2012 году она получила звание плюс-сайз-модели года, а в 2016-м ей удалось попасть на обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue, чего не получалось до этого у других пышных моделей. Хотя сейчас Эшли и занимается ребёнком, посвящая ему всё своё время, женщина не забывает участвовать в фотосессиях, выкладывая фото в "Инстаграме" для своих 11,1 млн подписчиков.

Эшли Грэм устроила танцы в ванной, впервые показав, как её тело изменилось после родов

Популярная модель уже пять месяцев усиленно приводит себя в форму при помощи фитнеса и йоги.

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