Эшли Грэм полностью разделась для глянца, продемонстрировав фигуру через 5 месяцев после родов

Популярная 32-летняя модель Эшли Грэм прославилась благодаря своим пышным формам, которые она не стесняется демонстрировать фанатам в "Инстаграме". Женщина привыкла сниматься в купальниках или нижнем белье размера плюс-сайз, и беременность это не изменила. После родов модель некоторое время отвела на восстановление, но теперь она готова, как всегда, покорять сердца подписчиков.
Эшли опубликовала снимок из серии фото, созданной для журнала Elle. На нём модель расположилась на кровати, а рядом с ней устроился маленький Айзек. И всё бы ничего, но из одежды на молодой маме была только золотая цепочка. Модель счастливо улыбалась, глядя на сына, а поклонники старались увидеть на фото все прелести материнства. Хотя прелести самой Эшли им в этом здорово мешали.
У меня сердечко растаяло
Это просто потрясающий снимок
Прекрасно! Ты доказываешь нам, что красота имеет разное воплощение!
Эшли Грэм — популярная плюс-сайз-модель, которой удалось добиться признания и огромной популярности. Она снималась для таких журналов, как Elle, Harper’s Bazaar и других. В 2012 году она получила звание плюс-сайз-модели года, а в 2016-м ей удалось попасть на обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue, чего не получалось до этого у других пышных моделей. Хотя сейчас Эшли и занимается ребёнком, посвящая ему всё своё время, женщина не забывает участвовать в фотосессиях, выкладывая фото в "Инстаграме" для своих 11,1 млн подписчиков.