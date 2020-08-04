Эшли Грэм полностью разделась для глянца, продемонстрировав фигуру через 5 месяцев после родов

Популярная 32-летняя модель Эшли Грэм прославилась благодаря своим пышным формам, которые она не стесняется демонстрировать фанатам в "Инстаграме". Женщина привыкла сниматься в купальниках или нижнем белье размера плюс-сайз, и беременность это не изменила. После родов модель некоторое время отвела на восстановление, но теперь она готова, как всегда, покорять сердца подписчиков.

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли опубликовала снимок из серии фото, созданной для журнала Elle. На нём модель расположилась на кровати, а рядом с ней устроился маленький Айзек. И всё бы ничего, но из одежды на молодой маме была только золотая цепочка. Модель счастливо улыбалась, глядя на сына, а поклонники старались увидеть на фото все прелести материнства. Хотя прелести самой Эшли им в этом здорово мешали.

Фото © Instagram / ashleygraham

У меня сердечко растаяло <br/>Taralynn

Это просто потрясающий снимок <br/>Melaniiemurphy

Прекрасно! Ты доказываешь нам, что красота имеет разное воплощение! Noha.fattouh

Фото © Instagram / ashleygraham