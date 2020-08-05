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В Петербурге девочка сбежала из дома из-за угроз мамы сдать её в полицию за воровство

Школьница ушла прямо в тапочках, взяв с собой только розовую скакалку.

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Фото © Поисковый отряд "Лиза алерт"

В Санкт-Петербурге нашли десятилетнюю девочку, которая 3 августа ушла из дома. Школьница жива и здорова. Как стало известно Лайфу, София сбежала из дома из-за угроз мамы сдать её в полицию за воровство.

Женщина воспитывала троих детей одна после смерти мужа в 2013 году. Полтора года назад у матери начался конфликт с дочерью: та стала воровать деньги и обманывать её. Петербурженка перепробовала разные методы воспитания, но после последнего инцидента, который произошёл 1 августа, пригрозила сдать девочку полиции.

Она сказала ребёнку, что отнесёт правоохранителям видео с камер наблюдения, а затем оставила девочку на улице наедине со своими мыслями и пошла в дом. Выйдя во двор, женщина дочь не обнаружила. Та сбежала в тапочках и с розовой скакалкой.

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