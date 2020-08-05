Стендап-комик Алексей Щербаков рассказал, как безработная жена постоянно выпрашивает у него деньги

Жена доит жесточайшим образом, выпрашивает постоянно что-то. Если я поддался и что-то купил, то это значит, что потом я долгое время ничего не куплю себе и ещё дольше не куплю что-то ей. Но она всё больше и больше просит. Можем даже поссориться. Каждый раз мне в магазине звонит, мол, можно я молоко пробью, а я ей — можно, пробивай, и перевожу ей 60 рублей

Алексей Щербаков