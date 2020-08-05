Стендап-комик Алексей Щербаков рассказал, как безработная жена постоянно выпрашивает у него деньги

Популярный 31-летний стендап-комик Алексей Щербаков недавно появился в интервью своего коллеги Дмитрия Романова, которое посмотрели уже более 140 тыс. раз. В беседе парни затронули несколько животрепещущих тем, например про службу в армии и вредные привычки, но больше всего зрителей привлёк момент о жене. Алексей признался, что сам он очень любит экономить и не уважает транжир, поэтому с Еленой у него порой возникают конфликты.
Видео © YouTube / Дмитрий Романов
Жена доит жесточайшим образом, выпрашивает постоянно что-то. Если я поддался и что-то купил, то это значит, что потом я долгое время ничего не куплю себе и ещё дольше не куплю что-то ей. Но она всё больше и больше просит. Можем даже поссориться. Каждый раз мне в магазине звонит, мол, можно я молоко пробью, а я ей — можно, пробивай, и перевожу ей 60 рублей
Алексей Щербаков
Комик считает, что такое безответственное отношение к деньгам у Елены возникло потому, что она никогда не работала. Об этом даже её мать волнуется, ведь отсутствие работы может негативно сказаться на будущей пенсии. Алексей считает, что во всём нужно знать меру, и не понимает, как на вещи можно потратить огромную сумму, пишет Starhit. Но исключением из этого правила комик считает детей.
Не экономлю на детях и еде. Когда появились деньги, я сразу решил, что нужно покупать хорошие продукты. Дети ходят на все дополнительные кружки. На сына трачу около 30 тысяч в месяц
Алексей Щербаков
Фанаты всегда считали, что отношения в семье комика просто идеальные. Пара встречалась ещё со школы, а в 2011 году решила пожениться. О подробностях своей личной жизни Алексей особенно не распространялся, поэтому его новые откровения разбили все представления подписчиков о жизни кумира.