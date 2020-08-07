Нашла у дороги. Жительница Австрии сдала в полицию мусорный пакет с 16 тысячами евро

26-летняя жительница австрийского округа Фёклабрукк заметила у дороги пакет, подумала, что кто-то не стал заморачиваться с утилизацией мусора, и решила выкинуть его сама. Когда девушка взяла мешок, она заметила, что в нём много монет и купюр, и отвезла в полицию, передаёт Kronen Zeitung.