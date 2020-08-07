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Нашла у дороги. Жительница Австрии сдала в полицию мусорный пакет с 16 тысячами евро

У проезжей части столь крупную сумму случайно забыл водитель.

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Фото © Pixabay

26-летняя жительница австрийского округа Фёклабрукк заметила у дороги пакет, подумала, что кто-то не стал заморачиваться с утилизацией мусора, и решила выкинуть его сама. Когда девушка взяла мешок, она заметила, что в нём много монет и купюр, и отвезла в полицию, передаёт Kronen Zeitung.

Как выяснилось, в мусорном пакете было 16 тысяч евро (свыше 1 млн 286 тысяч рублей). Деньги — выручку ресторана за несколько дней — у проезжей части оставил 28-летний молодой человек. Обнаружив пропажу, он обратился к правоохранителям. Забытый мешок ему вернули в присутствии честной девушки.

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