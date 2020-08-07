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СМИ: Из разбившегося в Индии самолёта извлекли всех пассажиров

Согласно последним данным, число погибших достигло 17 человек.

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Фото © Twitter / ABVP Karnataka

Спасательная операция на месте крушения пассажирского самолёта в аэропорту индийского штата Керала завершена, всех пострадавших извлекли из судна. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, число погибших в результате жёсткой посадки возросло до 17 человек. Согласно данным портала Airfleets, разбившемуся Boeing-737 было 13 лет.

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А в Германии ранее лёгкое воздушное судно рухнуло на жилой дом.

Напомним, сегодня лайнер Air India после жёсткой посадки выкатился за пределы ВВП и получил серьёзные повреждения. На борту самолёта, по разным данным, находилось от 170 до 190 человек. Ранее сообщалось о 14 жертвах.

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