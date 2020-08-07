СМИ: Из разбившегося в Индии самолёта извлекли всех пассажиров

Спасательная операция на месте крушения пассажирского самолёта в аэропорту индийского штата Керала завершена, всех пострадавших извлекли из судна. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, число погибших в результате жёсткой посадки возросло до 17 человек. Согласно данным портала Airfleets, разбившемуся Boeing-737 было 13 лет.