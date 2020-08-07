Бобровский пропустил курьёзный гол и завершил борьбу за Кубок Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определился ещё один участник 1/8 плей-офф Кубка Стэнли. В квалификационном раунде до трёх побед "Нью-Йорк Айлендерс" в четырёх матчах (2:1; 4:2; 2:3; 5:1) обыграл "Флориду Пантерз".

Проигрывая 0-2 в серии, "пантеры" сумели сократить отставание, забрав третью игру, однако в четвёртой встрече "островитяне" не оставили команде Сергея Бобровского никаких шансов — 5:1.

Дублем у победителей отметился канадский нападающий Энтони Бовилье. По шайбе забросили форварды Брок Нельсон (большинство), Мэтью Барзал и Жан-Габриэль Пажо (пустые ворота).

Российский голкипер "Айлендерса" Семён Варламов отразил 24 броска по своим воротам. Его соотечественник Сергей Бобровский совершил 33 сейва.

"Нью-Йорк Айлендерс" стал третьей командой, преодолевшей квалификационный раунд. Ранее право выступить в основной сетке плей-офф Кубка Стэнли получили "Каролина Харрикейнз" и "Калгари Флэймз", также выигравшие свои серии.

НХЛ. Кубок Стэнли. Квалификационный раунд