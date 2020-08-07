"Первый матч, первый титул". Игроки "Ливерпуля" поздравили новичка "Зенита" с Суперкубком

Новичок "Зенита" Деян Ловрен опубликовал пост у себя в "Инстаграме", где похвастался завоёванным Суперкубком России. Для хорватского защитника это первый матч за сине-бело-голубых. И он появился сразу в стартовом составе.

Бывшие напарники Ловрена по "Ливерпулю" Роберто Фирмино и Джордан Хендерсон поздравили его с трофеем.

После матча Ловрена похвалил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.