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"Первый матч, первый титул". Игроки "Ливерпуля" поздравили новичка "Зенита" с Суперкубком

Для хорватского защитника сине-бело-голубых дебют выдался очень удачным.

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Новичок "Зенита" Деян Ловрен опубликовал пост у себя в "Инстаграме", где похвастался завоёванным Суперкубком России. Для хорватского защитника это первый матч за сине-бело-голубых. И он появился сразу в стартовом составе.

Бывшие напарники Ловрена по "Ливерпулю" Роберто Фирмино и Джордан Хендерсон поздравили его с трофеем.

После матча Ловрена похвалил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Ловрен сегодня смотрелся очень хорошо. Играть в новом клубе, не участвовав при этом ни в товарищеских матчах, ни контрольных, конечно, непросто. Но он проявил себя хорошо, — отметил Семак.

"Зенит" оформил "золотой хет-трик", выиграв Суперкубок России

В Москве на "ВЭБ Арене" состоялся финал Суперкубка России, где победу над "Локомотивом" со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.

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