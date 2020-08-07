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"Реал" после двух чудовищных ошибок своего игрока вылетел из Лиги чемпионов

По итогам двух матчей в следующую стадию турнира проходит "Манчестер Сити".

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"Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" со счётом 2:1. Именно с таким же счётом завершилась и их первая встреча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Уже в ответном матче дважды грубо ошибся игрок испанской команды Рафаэль Варан.

Отметим, что у "Сити" отличились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус, а единственный мяч у "сливочных" забил Карим Бензима.

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В Москве на "ВЭБ Арене" состоялся финал Суперкубка России, где победу над "Локомотивом" со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" — "Реал" — 2:1

Счёт первого матча: 2:1

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