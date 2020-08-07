"Реал" после двух чудовищных ошибок своего игрока вылетел из Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" со счётом 2:1. Именно с таким же счётом завершилась и их первая встреча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Уже в ответном матче дважды грубо ошибся игрок испанской команды Рафаэль Варан.
It's not even Gabriel Jesus birthday, but Varane has already given the guy a present— Mahdi (@PrimeSancho) August 7, 2020
pic.twitter.com/1FtlJGAIWZ
Отметим, что у "Сити" отличились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус, а единственный мяч у "сливочных" забил Карим Бензима.
"Зенит" оформил "золотой хет-трик", выиграв Суперкубок РоссииВ Москве на "ВЭБ Арене" состоялся финал Суперкубка России, где победу над "Локомотивом" со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" — "Реал" — 2:1
Счёт первого матча: 2:1