"Реал" после двух чудовищных ошибок своего игрока вылетел из Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" со счётом 2:1. Именно с таким же счётом завершилась и их первая встреча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Уже в ответном матче дважды грубо ошибся игрок испанской команды Рафаэль Варан.