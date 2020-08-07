На Останкинской телебашне появились пожелания спокойной ночи Москве — видео

С вечера 7 августа Останкинская телебашня начала вносить свою "нотку доброжелательности и спокойствия" в жизнь москвичей и гостей российской столицы, и с этого времени на её фасаде будет транслироваться пожелание спокойной ночи. Лайф публикует первое видео.