На Останкинской телебашне появились пожелания спокойной ночи Москве — видео

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С вечера 7 августа Останкинская телебашня начала вносить свою "нотку доброжелательности и спокойствия" в жизнь москвичей и гостей российской столицы, и с этого времени на её фасаде будет транслироваться пожелание спокойной ночи. Лайф публикует первое видео.
Мишка снова взлетел. На Останкинской башне в честь годовщины Олимпиады-80 появился символ Игр — видеоА на гостинице "Космос" зажглась огромная надпись "Москва 1980".
— На медиафасаде главного небоскрёба страны будет демонстрироваться видеооткрытка с пожеланием "Спокойной ночи, Москва!", — говорится в сообщении пресс-службы телебашни.
Отмечается, что увидеть её можно будет ежедневно с 22:00 до 02:00.
Ранее Лайф сообщал, что на Останкинской телебашне появятся пожелания спокойной ночи.