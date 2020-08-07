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На Останкинской телебашне появились пожелания спокойной ночи Москве — видео

Это станет новой городской традицией.

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Видео © LIFE

С вечера 7 августа Останкинская телебашня начала вносить свою "нотку доброжелательности и спокойствия" в жизнь москвичей и гостей российской столицы, и с этого времени на её фасаде будет транслироваться пожелание спокойной ночи. Лайф публикует первое видео.

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На медиафасаде главного небоскрёба страны будет демонстрироваться видеооткрытка с пожеланием "Спокойной ночи, Москва!", — говорится в сообщении пресс-службы телебашни.

Отмечается, что увидеть её можно будет ежедневно с 22:00 до 02:00.

Ранее Лайф сообщал, что на Останкинской телебашне появятся пожелания спокойной ночи.

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