В Тамбове умерла пассажирка автобуса, который попал в ДТП с фурой

Пассажирка автобуса, который столкнулся с большегрузом на перекрёстке в Тамбове, умерла в больнице от полученных травм. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Фура влетела в пассажирский автобус в Тамбове, три человека серьёзно пострадали — видео Водитель грузовика пытался проскочить перекрёсток на мигающий зелёный сигнал светофора.

Ранее Лайф сообщал, что большегруз пытался успеть проехать пересечение улиц, автобус в этот момент поворачивал и не успел уйти от столкновения. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии, одну из пассажирок спасатели вытаскивали из обломков с применением спецсредств.