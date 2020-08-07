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В Тамбове умерла пассажирка автобуса, который попал в ДТП с фурой

Ещё четверо человек госпитализированы.

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Видео © LIFE

Пассажирка автобуса, который столкнулся с большегрузом на перекрёстке в Тамбове, умерла в больнице от полученных травм. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Фура влетела в пассажирский автобус в Тамбове, три человека серьёзно пострадали — видео

Водитель грузовика пытался проскочить перекрёсток на мигающий зелёный сигнал светофора.

Деблокированная женщина скончалась в больнице, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Лайф сообщал, что большегруз пытался успеть проехать пересечение улиц, автобус в этот момент поворачивал и не успел уйти от столкновения. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии, одну из пассажирок спасатели вытаскивали из обломков с применением спецсредств.

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