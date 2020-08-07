Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке "очернить" Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти РФ "используют целый спектр мер", чтобы "очернить" бывшего вице-президента США и кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена и считают его "антироссийским истеблишментом".

— Это согласуется с публичной критикой Москвы в его [Байдена] адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России, — говорится в заявлении Эванины.

Кроме того, как утверждает глава американской контрразведки, некие "связанные с Кремлём" лица "также пытаются продвигать кандидатуру президента США Дональда Трампа в соцсетях и на российском телевидении".