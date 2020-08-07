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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке "очернить" Байдена

Кроме того, он заявил, что некие "связанные с Кремлём" лица "пытаются продвигать кандидатуру Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

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Фото © ТАСС / Zuma

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти РФ "используют целый спектр мер", чтобы "очернить" бывшего вице-президента США и кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена и считают его "антироссийским истеблишментом".

Это согласуется с публичной критикой Москвы в его [Байдена] адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России, — говорится в заявлении Эванины.

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Она будет вручаться в рамках программы Rewards for Justice ("Награда за справедливость").

Кроме того, как утверждает глава американской контрразведки, некие "связанные с Кремлём" лица "также пытаются продвигать кандидатуру президента США Дональда Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

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