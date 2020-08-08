Опускается "железный занавес". На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

У жителей Донбасса из-за военного конфликта всё больше создаётся образ врага в лице Украины. Об этом пишет украинское издание "Апостроф".

По мнению авторов материала, между ДНР и ЛНР и подконтрольной Киеву территорией опускается "железный занавес".

В публикации отмечается, что ближайшей осенью в школы республик пойдут дети, которые родились после начала боевых действий. Авторы материала утверждают, что подрастающее поколение будет считать Украину и ВСУ враждебно настроенными, убивающими мирных жителей Донбасса. Кроме того, такие мысли будут в головах и тех подростков, которые уже учились в школе во время войны.

— Первый срок полномочий Владимира Зеленского истекает в 2024 году. И в этом же году в Донбассе будут оканчивать школу ребятишки, пришедшие туда параллельно с началом войны. "Запрограммированное" поколение вступит во взрослую жизнь, — говорится в статье.

Авторы материала уверены, что на конец первого президентского срока Зеленского выпадет время, "отпущенное Украине на мирную реинтеграцию Донбасса".

— И тогда, если ничто не изменит существующий ход событий, Украина неизбежно встанет перед выбором: или навсегда отпустить оккупированные территории, или же их завоевать, — заявляют журналисты.