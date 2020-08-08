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Трамп рассказал, кого Россия "хотела бы видеть последним" на посту президента США

Он также пообещал в случае своего переизбрания достичь соглашения с Ираном и КНДР.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что последним, кого хотела бы видеть Россия на его посту, является он сам.

Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту, — это Дональд Трамп, — подчеркнул американский лидер в ходе пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

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Кроме того, он заявил, что некие "связанные с Кремлём" лица "пытаются продвигать кандидатуру Трампа в соцсетях и на российском телевидении".

По его мнению, ни один из его предшественников не проявлял столько жёсткости по отношению к России, как он. При этом аналогичного мнения, по версии Трампа, придерживаются Иран и Китай.

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В частности, отмечается, что КНР не хочет, чтобы Трамп переизбрался на пост главы государства, потому что считает его "непредсказуемым".

Кроме того, американский лидер пообещал очень быстро достичь соглашения с Ираном и КНДР, если сможет переизбраться на пост президента страны.

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