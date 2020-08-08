Трамп рассказал, кого Россия "хотела бы видеть последним" на посту президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что последним, кого хотела бы видеть Россия на его посту, является он сам.
— Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту, — это Дональд Трамп, — подчеркнул американский лидер в ходе пресс-конференции в штате Нью-Джерси.
Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке "очернить" БайденаКроме того, он заявил, что некие "связанные с Кремлём" лица "пытаются продвигать кандидатуру Трампа в соцсетях и на российском телевидении".
По его мнению, ни один из его предшественников не проявлял столько жёсткости по отношению к России, как он. При этом аналогичного мнения, по версии Трампа, придерживаются Иран и Китай.
США вновь обвинили РФ, Китай и Иран во "вмешательстве в выборы" президента. Хотя до них ещё три месяцаВ частности, отмечается, что КНР не хочет, чтобы Трамп переизбрался на пост главы государства, потому что считает его "непредсказуемым".
Кроме того, американский лидер пообещал очень быстро достичь соглашения с Ираном и КНДР, если сможет переизбраться на пост президента страны.