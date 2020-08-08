Трамп рассказал, кого Россия "хотела бы видеть последним" на посту президента США

США вновь обвинили РФ, Китай и Иран во "вмешательстве в выборы" президента. Хотя до них ещё три месяца В частности, отмечается, что КНР не хочет, чтобы Трамп переизбрался на пост главы государства, потому что считает его "непредсказуемым".