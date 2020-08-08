Адвокат рассказал, как правильно бороться с шумными соседями

Адвокат и руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС "Амулекс" Дмитрий Томко в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как можно решить проблему с шумными соседями, причём законным методом, и куда стоит обращаться при такой проблеме.

— Для призвания соседей к ответу нужно определиться с характером создаваемого шума, чтобы понять, куда и в какой надзорный орган обращаться с целью более оперативного и компетентного реагирования на жалобы, — подчеркнул специалист.

В частности, как утверждает Томко, если вам мешает шум от строительных работ, то следует обращаться в органы государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля.

Если у соседей излишне громко при застольях или во время ссор, то нужно вызывать полицию. Если же шум идёт от большого количества домашних животных в квартире, то данные вопросы находятся в компетенции сразу трёх надзорных органов: Государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора и Государственного ветеринарного надзора.