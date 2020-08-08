Адвокат рассказал, как правильно бороться с шумными соседями

Адвокат и руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС "Амулекс" Дмитрий Томко в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как можно решить проблему с шумными соседями, причём законным методом, и куда стоит обращаться при такой проблеме.
— Для призвания соседей к ответу нужно определиться с характером создаваемого шума, чтобы понять, куда и в какой надзорный орган обращаться с целью более оперативного и компетентного реагирования на жалобы, — подчеркнул специалист.
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В частности, как утверждает Томко, если вам мешает шум от строительных работ, то следует обращаться в органы государственного жилищного надзора или муниципального жилищного контроля.
Если у соседей излишне громко при застольях или во время ссор, то нужно вызывать полицию. Если же шум идёт от большого количества домашних животных в квартире, то данные вопросы находятся в компетенции сразу трёх надзорных органов: Государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора и Государственного ветеринарного надзора.
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При этом Томко заявил, что в КоАП РФ нет прямой нормы, касающейся запрета и санкций за нарушение тишины и покоя граждан. Данные нормы все регионы прописывают в своём законодательстве об административных правонарушениях. Кроме того, каждый субъект должен определиться с органами власти, которые будут выявлять и разбираться с подобными нарушениями.