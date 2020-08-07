Чиновник в Ленобласти пытался убежать в лес со взяткой своего начальника

Глава Администрации Котельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области Юрий Кучерявенко, а также его заместитель Игорь Долгополов были задержаны сотрудниками Управления ФСБ по региону за получение взятки. Об этом сообщает портал 47news.

По информации следователей, летом текущего года чиновники пообещали местному бизнесмену помочь избежать уголовной ответственности за вознаграждение в 4,5 миллиона рублей. Тот передал им первые 2,5 миллиона, которые якобы предназначались руководителю регионального отдела СУ СКР, однако деньги остались у Кучерявенко.

Вечером 4 августа глава администрации был задержан, о чём тут же узнал его заместитель Долгополов. Он выключил мобильник, через знакомых попросил вынести деньги, затем сел в машину и попытался скрыться с ними в лесу. Спустя некоторое время он был найден в лесной чаще, часть денег была при нём.