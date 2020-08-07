Чиновник в Ленобласти пытался убежать в лес со взяткой своего начальника

Глава Администрации Котельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области Юрий Кучерявенко, а также его заместитель Игорь Долгополов были задержаны сотрудниками Управления ФСБ по региону за получение взятки. Об этом сообщает портал 47news.
Мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде на Украине, предлагал взятку её мужуПотерпевшая утверждает, что в момент совершения преступления нападавший был вменяем и продумал всё до мелочей.
По информации следователей, летом текущего года чиновники пообещали местному бизнесмену помочь избежать уголовной ответственности за вознаграждение в 4,5 миллиона рублей. Тот передал им первые 2,5 миллиона, которые якобы предназначались руководителю регионального отдела СУ СКР, однако деньги остались у Кучерявенко.
Вечером 4 августа глава администрации был задержан, о чём тут же узнал его заместитель Долгополов. Он выключил мобильник, через знакомых попросил вынести деньги, затем сел в машину и попытался скрыться с ними в лесу. Спустя некоторое время он был найден в лесной чаще, часть денег была при нём.
Ранее Лайф сообщал, что для экс-главы Удмуртии запросили 13 лет колонии за взятки в 140 миллионов рублей.