Отец с 10-летним сыном пострадали в конфликте со стрельбой на юго-востоке Москвы

В Москве во время конфликта во дворе жилого дома на улице Юных Ленинцев неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил мужчину, а также его несовершеннолетнего сына. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

— Мужчине причинено ранение из травматического оружия, также по касательной ранение получил находящийся при мужчине несовершеннолетний сын 10 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас оба пострадавших доставлены в больницу, на месте работает полиция. Причины случившегося выясняются, ведётся розыск подозреваемого.