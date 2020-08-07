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Отец с 10-летним сыном пострадали в конфликте со стрельбой на юго-востоке Москвы

Обстоятельства случившегося выясняются.

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

В Москве во время конфликта во дворе жилого дома на улице Юных Ленинцев неизвестный открыл огонь из травматического оружия и ранил мужчину, а также его несовершеннолетнего сына. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

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Мужчине причинено ранение из травматического оружия, также по касательной ранение получил находящийся при мужчине несовершеннолетний сын 10 лет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас оба пострадавших доставлены в больницу, на месте работает полиция. Причины случившегося выясняются, ведётся розыск подозреваемого.

Ранее Лайф сообщал, что полицейские нашли пьяного пассажира такси, который открыл стрельбу на МКАД из-за того, что его разбудили.

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