Торчали только ноги. На Украине пенсионерку вытащили из ловушки в замусоренной квартире — видео

На Украине пожилая жительница города Хмельницкого застряла на входе в собственную квартиру, поскольку была зажата большим количеством мусора. Чтобы её освободить, потребовалось вмешательство спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Женщина пыталась попасть в собственную квартиру, но застряла в проходе из-за того, что путь эвакуации был завален бытовым мусором, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за помощью обратились соседи женщины, которые увидели её застрявшие ноги в дверном проходе. Сперва они попытались извлечь её самостоятельно, затем вызвали спасателей. Те с помощью лестницы поднялись на третий этаж, пробрались через свалку, в которую превратилась квартира, после чего освободили пенсионерку из "плена". Затем она была передана в руки медиков.