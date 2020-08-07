США вновь обвинили РФ, Китай и Иран во "вмешательстве в выборы" президента. Хотя до них ещё три месяца

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Иванина обвинил власти России, Китая и Ирана в попытках вмешаться в выборы президента США.

— В преддверии выборов в США в 2020 году другие государства продолжат использовать скрытые и явные меры влияния в своих попытках воздействовать на предпочтения и взгляды американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в США и подорвать уверенность американцев в нашем демократическом процессе, — сказано в заявлении Иванины.

Глава американской контрразведки утверждает, что для этого будут использоваться попытки взлома избирательной системы США, воровство персональных данных избирателей и оспаривание достоверности результатов выборов. При этом Иванина отметил, что вмешиваться в результаты голосования или манипулировать ими в масштабах страны будет трудно.

Кроме того, он поведал, что Китай расширяет своё влияние на предстоящие выборы главы Белого дома, чтобы не допустить переизбрания Дональда Трампа. Иванина уверяет, что в Пекине считают действующего президента США "непредсказуемым".

А Иран, по версии американской контрразведки, "стремится подорвать демократические институты США, деятельность администрации Трампа, а также разделить страну в преддверии выборов".